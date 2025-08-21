Apuñalan a alumno tras salida de colegio en Piura

Un alumno del quinto de secundaria de la institución educativa San Francisco de Paita, en la región de Piura, fue apuñalado cuando salía del colegio público, la tarde del miércoles 21 de agosto. Trascendió que el ataque tendría como móvil los celos y que el adolescente habría recibido mensajes amenazantes previamente.

Según narraron los familiares de la víctima, J. P. S. R., de 17 años, habría sido atacado por Piero V. C., un joven mayor de edad, quien lo apuñaló con una tijera. De acuerdo con las imágenes mostradas, el objeto punzocortante le hirió la parte baja de la espalda.

"Es una actitud delincuencial venir a atacar de esa manera a un estudiante menor de edad. Mi sobrino es un deportista", apuntó indignada la tía del adolescente herido, quien acotó que el agresor lo habría amenazado con nuevas agresiones. "Si le pasa algo, será su responsabilidad", sentenció.

El menor, quién juega en el equipo de fútbol Proyecto Real Paita, fue llevado al hospital de las Mercedes donde su herida fue suturada. La abuela del menor criticó la atención del nosocomio, ya que no habría pasado por ningún otro examen médico.