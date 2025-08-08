El peruano que murió en el primer atentado a las Torres Gemelas pagado por Al Qaeda en Estados Unidos. | Composición LR

Todos recuerdan el 11 de septiembre de 2001 por el trágico atentado contra las Torres Gemelas a manos de Al Qaeda. Sin embargo, Estados Unidos ya había vivido un primer atentado terrorista el 26 de febrero de 1993.

Los responsables de este vil golpe contra el World Trade Center (WTC) fueron liderados por Ramzi Ahmet Yousef, causando más de 1.000 heridos y 6 personas muertas, entre ellos el peruano tras emplear más de 600 kilos de explosivos en el garaje subterráneo de la Torre Norte.

Ramzi Ahmet Yousef. Foto: Archivo

¿Quién fue el peruano asesinado durante el atentado a las Torres Gemelas?

Era 1993 y el reloj marcaba las 12:00 p. m., una furgoneta se encontraba estacionada, pero pasado 18 minutos lo único que se escuchó fue una enorme explosión que destruyó las plantas de la Torre Norte. Entre los cuerpos se encontraba Wilfredo Mercado, un peruano de 37 años.

Wilfredo nació en Lima, pero se encontraba viviendo en Brooklyn, Nueva York. Él no se encontraba solo, vivía acompañado de su esposa Olga y sus dos menores hijas, ambas tenían 10 años y 3 años. Nuestro compatriota se ganaba la vida con dos empleos en el WTC: agentes de compras de Windows on the World de lunes a viernes y guardia de seguridad de sábados a domingos.

La tarde del atentado, el peruano de 37 años estaba recibiendo entregas de alimentos en el sótano del edificio, pero la aterradora explosión impidió que regrese a casa ese día.

El peruano Wilfredo Mercado junto a otras víctimas mortales del atentado en 1993.

¿Qué vínculo tuvo Al Qaeda con el atentado en Nueva York?

El recordado grupo Al Qaeda no tuvo responsabilidad directa por los hechos, pero si brindó un apoyo logístico y financiero por una decisión de Khalid Sheikh Mohammed.

Mohammed era miembro de Al Qaeda y más adelante sería la mente detrás del atentado a las Torres Gemelas en 2001. Por otro lado, los principales responsables pertenecían a una pequeña célula terrorista.

Ramzi Ahmet Yousef (sobrino de Mohammed)

Sheik Omar Abdel-Rahman

El Sayyid Nosair

Mahmud Abouhalima

Mohammad Salameh

Nidal Ayyad

Ahmad Ajaj

Abdul Rahman Yasin

Khalid Sheikh Mohamed de Al Qaeda. Foto: AFP

¿Cómo arrestaron a los terroristas del atentado en EE.UU.?

Los arrestos de cada integrante responsable del ataque terrorista en 1993 iniciaron con el hallazgo de un fragmento de la furgoneta por el FBI. Ese elemento les permitió descubrir que ese vehículo era de alquiler Ryder y fue reportada como robada un día antes del atentado

Mohammed Salameh: reportó la furgoneta como robada y llamaba a la oficina para exigir la devolución de sus US$400. Terminó arrestado el 4 de marzo de 1993.

reportó la furgoneta como robada y llamaba a la oficina para exigir la devolución de sus US$400. Terminó arrestado el 4 de marzo de 1993. Nidal Ayyad: ingeniero que manejo los productos químicos para fabricar la bomba.

ingeniero que manejo los productos químicos para fabricar la bomba. Mahmoud Abouhalima: ayudo a mezclar los productos químicos para los explosivos.

ayudo a mezclar los productos químicos para los explosivos. Ahmad Ajaj: arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por fraude de documentos en septiembre de 1992.

arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por fraude de documentos en septiembre de 1992. Omar Abdel Rahman: calificó a EE. UU. como el principal opresor de los musulmanes y señaló que su religión le pedía combatir a quienes consideraba enemigos de Dios. En junio de 1993, el FBI arrestó a Rahman y sus cómplices por planear ataques en los túneles Holland y Lincoln.

calificó a EE. UU. como el principal opresor de los musulmanes y señaló que su religión le pedía combatir a quienes consideraba enemigos de Dios. En junio de 1993, el FBI arrestó a Rahman y sus cómplices por planear ataques en los túneles Holland y Lincoln. Ramzi Ahmet Yousef: Huyó a Pakistán. Terminó arrestado en 1995 luego que la policía de Filipinas descubrió sus intenciones de colocar explosivos en varios aviones de pasajeros y hacerlo estallar a la vez sobre EE.UU.

Los responsables del primer atentado a las Torres Gemelas. Foto: FBI

La condena contra Ramzi Ahmet Yousef en EE.UU.

Luego de su captura, Yousef recibió una sentencia de cadena perpetua y no tendría posibilidades de liberarse bajo palabra en noviembre de 1997. Se encuentra en la prisión federal ADX Florence en Colorado.