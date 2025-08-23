Propietaria de vivienda afectada por accidente en Villa El Salvador exige responsabilidad de empresa de transporte | Composición LR | Difusión

En horas de la madrugada de este sábado 23 de agosto se registró un accidente de tránsito cuando un bus de la empresa Real Star, que cubría la ruta C, protagonizó un triple choque en la avenida Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador, y terminó impactando contra una vivienda. Afortunadamente, el accidente no dejó víctimas, aunque causó importantes daños materiales.

La unidad colisionó con varios vehículos de la empresa de otra empresa de transporte público, Línea 41, que permanecían estacionados. Según información preliminar, el conductor perdió el control del bus debido a un presunto desperfecto mecánico. Además, se confirmó que el chofer no contaba con SOAT y que el vehículo tenía papeletas pendientes.

Bus de la empresa Real Star choca contra vivienda en Villa El Salvador

La propietaria de la vivienda afectada, Elizabeth Medina, relató que alrededor de la 1:30 a.m., mientras descansaba con su hija en la parte posterior de la casa, un fuerte estruendo las alarmó. El bus impactó contra la sala en la parte delantera. Afortunadamente, sus hijos de 3 y 11 años no se encontraban en casa, lo que evitó una tragedia mayor.

"Mis pequeños paran en la parte de adelante, es la sala y ellos tienen la tele. Si hubiera sido en la tarde, habría terminado peor. (...) Estamos a la espera de que llegue la grúa porque el carro no prende. Los dueños vinieron para ver cuánto van a gastar y comiencen a arreglarlo ahorita. Yo no voy a poder salir ni cocinar", señaló.

La dueña de la casa añadió que la zona es un lugar donde suelen estacionarse varias unidades de transporte, lo que obstruye la visibilidad y genera riesgo. "Esto no es paradero; cuando uno viene de noche no se puede ver nada. Las autoridades tienen que venir a ver eso también", dijo. Medina exige que la empresa de transporte asuma los gastos del impacto, que dejó graves daños estructurales y destruyó el medidor de gas.

Vehículo involucrado en accidente tenía multas pendientes y SOAT vencido

El vehículo siniestrado de Real Star acumula múltiples papeletas, según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). Entre ellas se encuentran el uso innecesario de la bocina, recoger pasajeros fuera de los paraderos autorizados —clasificado como infracción grave—, estacionar de manera indebida y otras multas pendientes.

Además, TV Perú Noticias reveló que el conductor no contaba con SOAT vigente, el cual habría vencido hace más de un año. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente, así como las responsabilidades derivadas del mismo.

