Extorsionadores cumplen amenazas e incendian negocio en VES: dueño era hostigado por medio año

El propietario de una tienda de abarrotes en el distrito de Villa El Salvador lo perdió todo, luego de que extorsionadores le prendieran fuego a su local ubicado en una zona comercial de la avenida 6 de octubre. Según contó, venía recibiendo una serie de amenazas desde hace aproximadamente medio año.

Tanto la fachada, como el interior del negocio dedicado a la venta de abarrotes, quedaron totalmente calcinados por las llamas. Según 24 Horas, el atentado ocurrió cuando aún se encontraban personas dentro, reflejando el extremo accionar de los delincuentes. Unidades de bomberos se hicieron presente para controlar el siniestro, que también arrasó con las pertenencias personales del propietario.

Dueño recibía amenazas por seis meses

De acuerdo con el dueño del establecimiento, era víctima de extorsionadores quienes desde hace unos seis meses lo amenazaban con el cobro de cupos. Finalmente las advertencias se hicieron realidad. Debido a ello hombre sostuvo que junto a su familia se mudarán a otro lugar, pues la difícil situación que atraviesa lo obliga a tomar ese tipo de decisiones por su seguridad, señaló para 24 Horas.

Negocios aldeanos serían extorsionados

Este atentado no se trataría de una consecuencia aislada, pues vecinos de la zona indicaron que los demás negocios de la avenida 6 de octubre también serían blanco de extorsionadores, que les exigirían sumas de dinero a cambio de dejarlos trabajar tranquilos.

La Policía Nacional llegó al lugar de los hechos para recopilar indicios e iniciar con las investigaciones respectivas de este nuevo caso vinculado a la extorsión que una vez más ataca pequeños emprendedores nacionales.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

