Víctor Zanabria Angulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú, se pronunció ante las recientes declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la inseguridad ciudadana en la capital de Perú. "Washington es hoy un lugar más peligroso para vivir que Lima, Bogotá o Ciudad de México. […] ¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo", dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"En sus ciudades más violentas, que se mide por número de homicidios, hechos criminales, actividades delictivas contra la seguridad (…) el Perú está muy bajo", declaró el comandante PNP.

PNP sobre la seguridad de un país, según Naciones Unidas

El policía reveló que en el 2024 estuvo en una de las ciudades más populares de Estados Unidos y que fue testigo de la alta tasa de criminalidad en el sector. "Las principales ciudades, por ejemplo, en San Diego, 500 muertos en solamente ese estado. Se calculan más de 40 estados en EE.UU. su cantidad de muertos se duplican".

"Naciones Unidas dice que un país se considera seguro cuando el índice de homicidios por 100.000 es de un dígito. Y nosotros estamos en 6 sobre 100.000", agregó.

Donald Trump sobre la criminalidad en EE.UU. y el mundo

Las declaraciones del presidente de EE.UU. se dan tras anunciar que su gobierno federal asumirá el control de la seguridad en la ciudad de Washington. Para esto, Donald Trump ordenó movilizaciones de la Guardia Nacional. Esto se da con la finalidad de combatir una "invasión de pandillas violentas" en la zona.

Bajo ese contexto, el mandatario mostró estadísticas para reflejar la gravedad del asunto. Estas incluyeron a Lima como uno de los lugares considerados como "los peores del mundo", por sus altas tasas de criminalidad. También, figuraron Bogotá, Colombia, Ciudad de México, México, Islamabad y Pakistán.

Foto: Difusión

