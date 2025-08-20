Las elecciones municipales de 2026 empiezan a mover la arena política. Carlos Bruce, excongresista, exministro y actual alcalde del distrito de Surco, anunció que buscará ocupar el sillón municipal de Lima el próximo año. Bruce será precandidato a la alcaldía por el partido Somos Perú y espera contar con el respaldo de sus correligionarios para oficializar su candidatura. El anuncio, realizado en distintos medios televisivos y radiales, incluyó una crítica indirecta a la gestión de Rafael López Aliaga, al asegurar que la capital es actualmente una “ciudad a la deriva”.

“Yo he tomado la decisión de postular internamente en mi partido para la alcaldía de Lima. En Surco creo que hemos hecho un buen trabajo. (…) Lima es mi ciudad y sufro como todos los limeños. (…) Soy limeño, he vivido aquí toda mi vida. Y Lima necesita un cambio urgente. Es una ciudad a la deriva. Los limeños tenemos gravísimos problemas para vivir en esta ciudad. Nos dedicamos tres o cuatro horas solo para trasladarnos a nuestros centros de trabajo cada día”, señaló.

El alcalde de Surco sostuvo que Somos Perú le brinda una plataforma política adecuada para buscar la alcaldía. Al ser consultado sobre la actuación del partido en el Congreso, Bruce afirmó que la organización se perfila como un movimiento de derecha liberal consolidado, cuyo principal fortaleza está en los gobiernos locales.

“(…) No hay partido perfecto, (…) creo que en Somos Perú hay mucha tolerancia a las ideas liberales y es un partido municipalista. En lo que respecta al trabajo local, me parece una organización correcta”, manifestó.

Carlos Bruce y sus roces con Rafael López Aliaga

La relación entre Carlos Bruce y Rafael López Aliaga no ha sido precisamente pacífica. En 2024, maquinaria de la Municipalidad de Lima inició trabajos para liberar el trazo de la Vía Expresa Sur en varios puntos de Surco. Estas intervenciones fueron cuestionadas por Bruce, quien consideró que se realizaron sin coordinación con su gestión en el distrito. En diálogo con este medio, el alcalde sostuvo que el líder de Renovación Popular buscaba generar una imagen favorable entre los limeños.

“No entendemos esa agresividad, que lleguen de noche y destruyan infraestructura de Surco. ¿De dónde proviene ese odio del señor López Aliaga? ¿Se trata de un tema religioso? ¿Le incomoda que existan personas con distintos estilos de vida? Quizás eso despierta su homofobia, no lo sé, pero realmente hay algo que nubla la mente del alcalde y lo lleva a actuar de manera gangsteril. (…) Existe la intención de generar en la población la impresión de que hacen obra pública cuando, en realidad, no hacen nada. Además, creo francamente que hay una animadversión hacia Surco cuyo origen desconozco”, declaró a La República el año pasado.

En aquella oportunidad, Bruce cerró con duras críticas a la gestión de Renovación Popular en Lima: “Yo creo que es mala, creo que es una de las peores administraciones que hemos tenido en los últimos 20 años. Me parece Lima, prepotencia mundial. Eso es lo que me parece”, concluyó.