Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tumbes hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
- Paro de transportistas HOY 21 de agosto EN VIVO: “El 50% del sector transporte no salió a trabajar”, asegura gremio
- La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte
Clima en Tumbes, vía Senamhi HOY, 22 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
CAÑAVERAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
30ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
LA CRUZ - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
25ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PAPAYAL - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
29ºC
19ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
29ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
PUERTO PIZARRO - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
28ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
TUMBES - TUMBES
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
26ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.
sábado, 23 de agosto
27ºC
20ºC
Cielo nublado durante el día variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con viento moderado.