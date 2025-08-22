Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 22 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, viernes, 22 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día ; heladas.
sábado, 23 de agosto
14ºC
-10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día , heladas con viento moderado.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
3ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial.
sábado, 23 de agosto
17ºC
2ºC
Cielo con nubes dispersas entre cielo despejado durante el día.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
13ºC
-12ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas.
sábado, 23 de agosto
14ºC
-13ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas con viento moderado.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
24ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial.
sábado, 23 de agosto
23ºC
9ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
19ºC
16ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y ráfagas de viento.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
15ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , neblina y ráfagas de viento.
sábado, 23 de agosto
20ºC
14ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna y neblina.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
16ºC
5ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; neblina y llovizna ; descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
16ºC
4ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; neblina con tendencia a llovizna ; descenso de temperatura nocturna.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial.
sábado, 23 de agosto
20ºC
10ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
17ºC
13ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
sábado, 23 de agosto
17ºC
12ºC
Cielo cubierto durante el día ; llovizna , niebla y descenso de temperatura diurna.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
20ºC
-1ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; heladas.
sábado, 23 de agosto
21ºC
-2ºC
Cielo nublado parcial durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 22 de agosto
10ºC
-10ºC
Cielo nublado durante el día con tendencia a cielo nublado parcial ; heladas.
sábado, 23 de agosto
12ºC
-10ºC
Cielo nublado parcial durante el día ; heladas con viento moderado.