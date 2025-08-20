¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

La película 'Good Boy', dirigida y escrita por Ben Leonberg, ha logrado posicionarse como uno de los estrenos más inquietantes del año. Su propuesta narrativa, contada desde la perspectiva de un perro, ha despertado curiosidad y debate entre los fanáticos del cine de terror. Desde su paso por el festival SXSW en marzo, la cinta ha generado expectativa por su enfoque emocional y por el destino del protagonista canino, Indy.

La pregunta que más se repite en redes sociales y que ha disparado búsquedas en Google es directa: ¿muere el perro en 'Good Boy'? La inquietud no es menor, ya que para muchos espectadores el destino del can es motivo suficiente para decidir si ver o no la cinta. Ante la creciente expectativa, aquí te contamos lo que se sabe oficialmente sobre el desenlace.

¿Muere el perro en 'Good Boy'?: el destino de Indy en la película

Desde el lanzamiento del tráiler oficial, la figura de Indy ha sido el centro emocional de la película. No es un perro parlante ni un héroe humanizado; es un animal real, con instintos y reacciones que guían la narrativa. Su vínculo con su humano, Todd, con quien se muda a una granja, se convierte en el eje de la historia. Indy percibe una presencia oscura en la casa, y su lucha por proteger a su humano se vuelve cada vez más desesperada.

Respecto al final, la respuesta que muchos buscaban ya está confirmada: Indy no muere en 'Good Boy'. Así lo han señalado portales como 1428 Elm, basándose en testimonios de quienes asistieron a sus estrenos en festivales internacionales. A pesar de ello, es importante mencionar que, si bien el perro sale ileso, no lo hace sin antes atravesar momentos de tensión, lo que anticipa un cierre intenso pero coherente con el tono de la cinta de terror.

¿Cuándo se estrena 'Good Boy' en cines?

'Good Boy' fue estrenada oficialmente en el festival SXSW en marzo de 2025 y llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de octubre, bajo la distribución de Shudder. En México, Perú y otros países de Latinoamérica, aún no hay fecha confirmada, pero medios como SDP Noticias aseguran que su llegada es inminente.