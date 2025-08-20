HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Cine y series

¿Muere el perro en 'Good Boy'? Todo sobre el final de la película de terror más esperada de 2025

La inquietud sobre el destino del perro Indy, protagonista de la película de terror 'Good Boy', ha llevado a muchas personas a preguntarse si muere en la historia. Conoce aquí la respuesta.

La película de terror 'Good Boy' se estrena en cines en octubre de 2025.
La película de terror 'Good Boy' se estrena en cines en octubre de 2025. | Foto: IFC Films

La película 'Good Boy', dirigida y escrita por Ben Leonberg, ha logrado posicionarse como uno de los estrenos más inquietantes del año. Su propuesta narrativa, contada desde la perspectiva de un perro, ha despertado curiosidad y debate entre los fanáticos del cine de terror. Desde su paso por el festival SXSW en marzo, la cinta ha generado expectativa por su enfoque emocional y por el destino del protagonista canino, Indy.

La pregunta que más se repite en redes sociales y que ha disparado búsquedas en Google es directa: ¿muere el perro en 'Good Boy'? La inquietud no es menor, ya que para muchos espectadores el destino del can es motivo suficiente para decidir si ver o no la cinta. Ante la creciente expectativa, aquí te contamos lo que se sabe oficialmente sobre el desenlace.

PUEDES VER: La inquietante película de terror con un perro protagonista que busca salvar a su dueño de una presencia fantasmal

lr.pe

¿Muere el perro en 'Good Boy'?: el destino de Indy en la película

Desde el lanzamiento del tráiler oficial, la figura de Indy ha sido el centro emocional de la película. No es un perro parlante ni un héroe humanizado; es un animal real, con instintos y reacciones que guían la narrativa. Su vínculo con su humano, Todd, con quien se muda a una granja, se convierte en el eje de la historia. Indy percibe una presencia oscura en la casa, y su lucha por proteger a su humano se vuelve cada vez más desesperada.

Respecto al final, la respuesta que muchos buscaban ya está confirmada: Indy no muere en 'Good Boy'. Así lo han señalado portales como 1428 Elm, basándose en testimonios de quienes asistieron a sus estrenos en festivales internacionales. A pesar de ello, es importante mencionar que, si bien el perro sale ileso, no lo hace sin antes atravesar momentos de tensión, lo que anticipa un cierre intenso pero coherente con el tono de la cinta de terror.

PUEDES VER: Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'Good Boy' en cines?

'Good Boy' fue estrenada oficialmente en el festival SXSW en marzo de 2025 y llegará a los cines de Estados Unidos el 3 de octubre, bajo la distribución de Shudder. En México, Perú y otros países de Latinoamérica, aún no hay fecha confirmada, pero medios como SDP Noticias aseguran que su llegada es inminente.

Notas relacionadas
La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

LEER MÁS
Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

LEER MÁS
'Los patos y las patas’ lanza tráiler final: elenco y fecha de estreno de la película inspiradas en las canciones de Raúl Romero

'Los patos y las patas’ lanza tráiler final: elenco y fecha de estreno de la película inspiradas en las canciones de Raúl Romero

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Un pacto predestinado con el rey de la mafia': ¿dónde ver la serie viral completa ONLINE y GRATIS?

'Un pacto predestinado con el rey de la mafia': ¿dónde ver la serie viral completa ONLINE y GRATIS?

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error': dónde ver la serie viral en streaming

'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error': dónde ver la serie viral en streaming

LEER MÁS
‘Pedro el escamoso’ 2 ESTRENO: ¿cuándo empieza, a qué hora y cómo ver la secuela de la exitosa serie colombiana?

‘Pedro el escamoso’ 2 ESTRENO: ¿cuándo empieza, a qué hora y cómo ver la secuela de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
El lado oscuro de “Los magníficos”: Mr. T vs. ‘Hannibal’, la guerra de egos que mató la serie

El lado oscuro de “Los magníficos”: Mr. T vs. ‘Hannibal’, la guerra de egos que mató la serie

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez en un auto, reaparece y le manda mensaje a Karla Tarazona: "Nunca va a cambiar"

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 20 de agosto, según Jhan Sandoval

Cine y series

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

'Mr. Scorsese': retrato del director de 'Taxi Driver'

Reparto de 'El mapa que me lleva a ti': quién es quién en la película romántica de Amazon Prime

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota