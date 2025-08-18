Docentes de 27 instituciones superiores se pliegan al inicio de huelga en Piura

Docentes señalan que ministerios de Educación y Economía no cumplieron con sus promesas. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Almendra Ruesta / La República.

Los docentes de 27 instituciones de educación superior de la región de Piura, que incluye institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de artes, se plegaron al inicio de la huelga nacional por la reglamentación de la ley 31653. Los maestros paralizaron labores este lunes 18 de agosto, día en el que el alumnado comenzaba las clases. Cerca del 100% de los 1.000 docentes han acatado la medida en el departamento norteño.

Luis Castillo, dirigente de la base en Piura del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), informó que han retomando la huelga iniciada el año pasado ya que los ministerios de Educación y Economía no habrían cumplido con sus compromisos.

"Solo se cumplió con el nombramiento de algunos contratados, no hay un plan de ascensos, ni un aumento del sueldo. Los profesores de educación superior recibimos un sueldo inferior a los profesores de educación básica (…) Tampoco se nos paga la deuda social y la CTS es ínfima. Solo te consideran 30 años de servicio", acotó el representante.

Decenas de docentes realizaron un plantón en el parque Miguel Cortés y luego marcharon hacia la Plaza de Armas de Piura, donde se apostaron frente a la iglesia catedral. Castillo finalizó señalando que el día de hoy representantes de la región de Piura y de otros departamentos han mantenido una reunión con personal de los ministerios de Educación y Economía, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta.