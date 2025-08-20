HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a exfuncionarios del GORE Piura por presunta corrupción en ejecución de hospital

Intervenidos por PNP son investigados por obra del nosocomio de Huarmaca, cuya ejecución fue abandonada con solo 15% de avance pese que contratista cobró más de 30 millones de soles.

Operativo se desarrolló en diferentes regiones del Perú. Foto: difusión.
Operativo se desarrolló en diferentes regiones del Perú. Foto: difusión.

Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú detuvieron a ocho personas, entre ellos exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura durante la gestión de Servando García y trabajadores ligados a la empresa ECOSAC. Los intervenidos son investigados por el presunto delito de colusión agravada en la ejecución del hospital de Huarmaca.

Esta obra estuvo a cargo del Consorcio Hospital Piura, quien abandonó el proyecto con un avance del 15 % pese a que ya se le había desembolsado más de 30 millones de soles.

PUEDES VER: Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

lr.pe

"La obra fue licitada por 54 millones de soles, en una adenda lo suben a 84 millones. En el proceso de ejecución de obra el gobierno regional desembolsa 30 millones por un avance de solo el 15% de la obra. E inclusive, se paga por la implementación de los biomédicos por un valor de un millón de soles. Dichos implementos nunca se han entregado y se desconoce su paradero", apuntó el coronel PNP Cosme Minaya Flores, jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción Vinculados al Crimen Organizado,

Operativo policial en diferentes regiones

El mega operativo denominado, ‘Los Sanitarios de la Corrupción’, se llevó a cabo en las regiones de Piura, Lima, Lambayeque, Iquitos y Cerro de Pasco, donde se allanaron 20 inmuebles vinculados a 13 investigados.

Durante la acción se logró la detención preliminar por un periódico de siete días de Saúl Laban, exgerente de Infraestructura del GORE Piura; Jim Merino, exabogado de la oficina de Obras; Wilmer Vise, exgerente de Infraestructura; Rodolfo Jiménez, exdirector de Obras; Miriam Acuña, gerente general de la empresa supervisora ECOSAC; los residentes de obras Fernando Elías y Moisés Benjamín; y Diego Quispe.

Cabe señalar que no se logró la intervención de ninguno de los trabajadores del consorcio a cargo de la ejecución de la obra.

