Semana Andina de Vacunación 2025: MINSA instala puntos en fronteras con Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador

Se instalaron ocho puntos de vacunación en seis regiones del país. Foto: Composición LR/ Archivo GLR

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el inicio de la Semana Andina de Vacunación en Fronteras (SAVF) 2025, que se desarrollará del 18 al 22 de agosto con el objetivo de reforzar la inmunización en zonas limítrofes del Perú con Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador.

Durante la jornada, se instalaron ocho puntos de vacunación en seis regiones del país, en coordinación con las direcciones regionales de salud (Diresa), para inmunizar a la población contra enfermedades inmunoprevenibles.

Los países andinos reforzaron las alertas por el incremento de casos de sarampión y otras enfermedades. Foto: Archivo GLR





¿Por qué se celebra la semana Andina de Vacunación?

Esta estrategia forma parte de la iniciativa del Organismo Andino de Salud – Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), que busca reducir el riesgo de reintroducción de enfermedades como sarampión, tos ferina, fiebre amarilla, poliomielitis y difteria, las cuales representan una amenaza para niños menores de cinco años, gestantes, personas inmunosuprimidas, comunidades indígenas y poblaciones en situación de pobreza o aislamiento.

Puntos de vacunación en las regiones de frontera

Según el Ministerio, las acciones se ejecutarán en las siguientes localidades:

Madre de Dios (frontera con Brasil): en la ciudad de Iñapari, del 16 al 22 de agosto.

Tacna (frontera con Chile): en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa, del 18 al 20 de agosto.

Puno (frontera con Bolivia): tres puntos en Desaguadero, Huancané y Yunguyo, del 11 al 22 de agosto.

Tumbes (frontera con Ecuador): en el distrito de Aguas Verdes, del 18 al 23 de agosto.

Piura (frontera con Ecuador): en el puente internacional del distrito de Suyo, del 19 al 23 de agosto.

Amazonas (frontera con Ecuador): en la comunidad de Candungos, donde se instalarán tres módulos de atención integral del 19 al 21 de agosto.

En el caso de Amazonas, los módulos también ofrecerán servicios de medicina, obstetricia, psicología, odontología, laboratorio y sesiones demostrativas con alimentos locales.

Contexto sanitario en la región andina

El organismo de salud advirtió que, en los últimos meses, América Latina y, especialmente, los países andinos reforzaron las alertas por el incremento de casos de sarampión y otras enfermedades que pueden ser prevenidas con vacunas.

“La protección con inmunización en zonas de frontera es fundamental para evitar brotes y cuidar la salud de la población más vulnerable”, señaló la institución.