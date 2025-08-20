Los criminales exigen S/20.000 para cesar los ataques extorsivos, amenazando su seguridad y la de su familia. | Foto: composición LR/Panamericana

La vivienda de un comerciante de motopartes en Piura sufrió un atentado por parte de la banda criminal "Los Injertos del Norte", quienes dispararon 14 veces contra el inmueble, ocasionando daños en la puerta y ventanas, alrededor de las 5.40 a. m. de este miércoles 20 de agosto.

De acuerdo a la víctima, los malhechores le exigen el pago de S/20.000 para cesar con los ataques extorsivos. En ese sentido, trascendió que en la noche del último 19 de agosto los facinerosos habían detonado un explosivo en el local de este comerciante, mismo que se ubica en el primer piso de su vivienda.

Piura: comerciante de motopartes evalúa vender sus pertenencias e irse del país debido a extorsiones

En declaraciones a Panamericana TV, el comerciante extorsionado señaló que su situación lo tiene atemorizado: "A veces me hago el fuerte, pero a veces caigo, porque es un sinvivir". De ahí que, en aras de proteger a su familia, el hombre considera la idea de vender sus artefactos e irse del país.

Si bien el comerciante presentó su denuncia en la División de Inteligencia Criminal (Divincri), instancia que pertenece a la Policía Nacional del Perú (PNP), teme por un nuevo ataque a manos de estos extorsionadores. "Esto no es vida", remarcó.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

