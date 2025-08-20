HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Sociedad

Atacan vivienda de comerciante de motopartes 2 veces en un día en Piura y hombre evalúa irse del país: "Esto no es vida"

"Los Injertos del Norte" dispararon al menos 14 disparos contra la vivienda de un comerciante de repuestos de moto. Los delincuentes exigen S/20.000 por cesar las amenazas. Víctima denunció el hecho ante la PNP

Los criminales exigen S/20.000 para cesar los ataques extorsivos, amenazando su seguridad y la de su familia.
Los criminales exigen S/20.000 para cesar los ataques extorsivos, amenazando su seguridad y la de su familia. | Foto: composición LR/Panamericana

La vivienda de un comerciante de motopartes en Piura sufrió un atentado por parte de la banda criminal "Los Injertos del Norte", quienes dispararon 14 veces contra el inmueble, ocasionando daños en la puerta y ventanas, alrededor de las 5.40 a. m. de este miércoles 20 de agosto.

De acuerdo a la víctima, los malhechores le exigen el pago de S/20.000 para cesar con los ataques extorsivos. En ese sentido, trascendió que en la noche del último 19 de agosto los facinerosos habían detonado un explosivo en el local de este comerciante, mismo que se ubica en el primer piso de su vivienda.

PUEDES VER: Sicariato, extorsión y homicidios: ¿cómo llegan las armas a manos de criminales?

lr.pe

Piura: comerciante de motopartes evalúa vender sus pertenencias e irse del país debido a extorsiones

En declaraciones a Panamericana TV, el comerciante extorsionado señaló que su situación lo tiene atemorizado: "A veces me hago el fuerte, pero a veces caigo, porque es un sinvivir". De ahí que, en aras de proteger a su familia, el hombre considera la idea de vender sus artefactos e irse del país.

Si bien el comerciante presentó su denuncia en la División de Inteligencia Criminal (Divincri), instancia que pertenece a la Policía Nacional del Perú (PNP), teme por un nuevo ataque a manos de estos extorsionadores. "Esto no es vida", remarcó.

PUEDES VER: Extorsionan colegio nacional de San Juan de Lurigancho y su directora renuncia: delincuentes piden 20.000 soles

lr.pe

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos.

Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas

LEER MÁS
La confesión del brazo armado del ‘Monstruo’, hallado con fusiles y arsenal de guerra: "Solamente lo he guardado"

La confesión del brazo armado del ‘Monstruo’, hallado con fusiles y arsenal de guerra: "Solamente lo he guardado"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

LEER MÁS
¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

¿Hay clases este 21 de agosto por paro de transportistas? Esto se sabe de colegios en Lima y Callao

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

Tren Lima-Chosica: segundo lote de vagones llegará este sábado 23 de agosto, pero irá directo al depósito

LEER MÁS
Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

LEER MÁS
¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

¿Qué gremios confirmaron su participación en el paro de transportistas y se movilizarán este 21 de agosto?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

VER Alianza Lima vs Universidad Católica EN VIVO desde Ecuador: transmisión de los octavos de Copa Sudamericana

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Sociedad

¿Mañana hay paro en Lima y Callao? Esto dicen los distintos gremios de transportistas sobre las movilizaciones el 21 de agosto

Paro de transportistas del 21 de agosto EN VIVO: gremios que participarán, calles cerradas, rutas y clases suspendidas

MTC brindará mayores beneficios en la licencia a conductores con un buen historial de manejo: los cambios al Reglamento

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: JNE declara improcedentes tachas contra la alianza 'Fuerza y Libertad' y continúa con su inscripción

Fiscalía no podrá acceder a registros migratorios de Rafael López Aliaga por decisión del PJ

Dina Boluarte: Tribunal Constitucional suspende investigaciones contra presidenta hasta que termine su mandato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota