HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile     
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      Narcos derriba helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos      
Sociedad

Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

Tras graduarse en Ingeniería de Sistemas, Daniel Cueva decidió emprender en Perú y crear MINED World con sus hermanos. La plataforma surgió durante la pandemia.

Daniel Cueva se graduó como Ingeniero de Sistemas en la Universidad de Lima.
Daniel Cueva se graduó como Ingeniero de Sistemas en la Universidad de Lima. | Foto: Composición LR/ Andina

Daniel Enrique Cueva Rodríguez está desempeñando una gran labor en la educación financiera digital en América Latina con su plataforma MINED World. Lo que comenzó como un proyecto familiar con sus hermanos, hoy se ha expandido a 18 países, brindando educación accesible, tecnológica e innovadora.

Desde pequeño, Daniel destacó por su amor a las matemáticas y su curiosidad por querer saber más. Su pasión lo llevó a representar a Perú en concursos nacionales e internacionales, y a ser apoyado por sus maestros que reconocieron su talento. "Recuerdo con gratitud a mis profesores, quienes me permitieron aprender más allá del ritmo estándar del curso", comentó Daniel a Andina.

PUEDES VER: Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

lr.pe

Las dificultades que vivió Daniel Enrique Cueva Rodríguez

A pesar de un golpe económico que obligó a su familia a mudarse al pueblo de Masqui, en Áncash, la educación de Daniel nunca se detuvo. "Ese momento difícil me enseñó a valorar el esfuerzo y me orientó a querer ayudar a mi familia", recuerda. Tras regresar a Lima, su paso por la educación pública reforzó su convicción de que el sistema educativo debía mejorar.

Daniel Cueva creó MINED World junto a su familia. Foto: Andina

Daniel Cueva creó MINED World junto a su familia. Foto: Andina

La historia de Daniel no solo se limita a su formación académica. Tras obtener una beca en la Universidad de Lima, donde se graduó como Ingeniero de Sistemas, se enfrentó a un dilema. A pesar de ser un candidato ideal para trabajar en empresas internacionales como Google, Daniel decidió quedarse en Perú para desarrollar su propio camino. "En el Perú, no veía la flexibilidad para aprovechar el talento. Decidí ser mi propio jefe", afirma.

PUEDES VER: Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

lr.pe

¿Cómo nació MINED World?

Con el tiempo, y después de varios intentos en distintos sectores, Daniel y sus hermanos encontraron su propósito en el ámbito de la educación digital. En medio de la pandemia, la familia se unió nuevamente para crear un modelo educativo que respondiera a las necesidades del hogar y la educación a distancia. Así nació MINED World, una plataforma que no solo enseña a generar ingresos desde casa, sino que también promueve el emprendimiento y la educación financiera.

Aunque al principio hubo dudas, la plataforma pronto ganó aceptación. "Al principio había miedo, la gente necesitaba generar ingresos y la solución era internet. Afortunadamente, la acogida fue excelente", comenta con orgullo. Hoy, MINED World es una de las plataformas más influyentes de la región, con presencia en países como Argentina, Brasil, México, España, entre otros.

Este logro ha sido reconocido con premios y menciones a lo largo de los años, reflejando su impacto y el compromiso de Daniel y su equipo con la educación de calidad. "Lo que hemos logrado es fruto de un esfuerzo familiar, siempre con el apoyo de mi madre, quien ha sido el motor que nos impulsó desde pequeños", señala Daniel.

Notas relacionadas
Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

Se registró la caída de un ascensor con dos personas adentro en la torre de control del nuevo Jorge Chávez

LEER MÁS
Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

Familiares del chofer del 'Anconero' lo defienden tras accidente con Metropolitano: "Tenía sus papeles en regla"

LEER MÁS
Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

Hija de chofer del Metropolitano denuncia que SOAT no estaba activado: "Hay un monto que pagar"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

LEER MÁS
Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

Peruano de VMT no conocía la UNI, pero su difunto abuelo lo inspiró a postular y hoy es el primer lugar en Ingeniería Aeroespacial: "Me aventé"

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Balean en el rostro a chofer en pleno paro de transportistas: gremios expresan su indignación

Balean en el rostro a chofer en pleno paro de transportistas: gremios expresan su indignación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump habla sobre la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania "Conmigo esta guerra nunca habría ocurrido"

Independiente vs U. de Chile EN VIVO: Conmebol se tomará 5 días para definir el futuro de ambos equipos en la Copa Sudamericana 2025

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Sociedad

Resultados de la Kábala de este jueves 21 de agosto: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Paro de transportistas EN VIVO hoy 21 de agosto: "El 50% del sector de transporte no salió a trabajar", asegura gremio

Aparentaba ser pastor evangélico para captar menores en Junín: 11 mujeres fueron rescatadas de red de explotación sexual

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Cerca de S/57.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Jefe del INPE sobre Martín Vizcarra: "Según su puntaje, debería ir al penal de Lurigancho"

Dina Boluarte justifica fallo del TC que la libra de investigaciones: "Un legado en defensa de la figura presidencial"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota