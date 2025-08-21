Daniel Enrique Cueva Rodríguez está desempeñando una gran labor en la educación financiera digital en América Latina con su plataforma MINED World. Lo que comenzó como un proyecto familiar con sus hermanos, hoy se ha expandido a 18 países, brindando educación accesible, tecnológica e innovadora.

Desde pequeño, Daniel destacó por su amor a las matemáticas y su curiosidad por querer saber más. Su pasión lo llevó a representar a Perú en concursos nacionales e internacionales, y a ser apoyado por sus maestros que reconocieron su talento. "Recuerdo con gratitud a mis profesores, quienes me permitieron aprender más allá del ritmo estándar del curso", comentó Daniel a Andina.

Las dificultades que vivió Daniel Enrique Cueva Rodríguez

A pesar de un golpe económico que obligó a su familia a mudarse al pueblo de Masqui, en Áncash, la educación de Daniel nunca se detuvo. "Ese momento difícil me enseñó a valorar el esfuerzo y me orientó a querer ayudar a mi familia", recuerda. Tras regresar a Lima, su paso por la educación pública reforzó su convicción de que el sistema educativo debía mejorar.

Daniel Cueva creó MINED World junto a su familia. Foto: Andina

La historia de Daniel no solo se limita a su formación académica. Tras obtener una beca en la Universidad de Lima, donde se graduó como Ingeniero de Sistemas, se enfrentó a un dilema. A pesar de ser un candidato ideal para trabajar en empresas internacionales como Google, Daniel decidió quedarse en Perú para desarrollar su propio camino. "En el Perú, no veía la flexibilidad para aprovechar el talento. Decidí ser mi propio jefe", afirma.

¿Cómo nació MINED World?

Con el tiempo, y después de varios intentos en distintos sectores, Daniel y sus hermanos encontraron su propósito en el ámbito de la educación digital. En medio de la pandemia, la familia se unió nuevamente para crear un modelo educativo que respondiera a las necesidades del hogar y la educación a distancia. Así nació MINED World, una plataforma que no solo enseña a generar ingresos desde casa, sino que también promueve el emprendimiento y la educación financiera.

Aunque al principio hubo dudas, la plataforma pronto ganó aceptación. "Al principio había miedo, la gente necesitaba generar ingresos y la solución era internet. Afortunadamente, la acogida fue excelente", comenta con orgullo. Hoy, MINED World es una de las plataformas más influyentes de la región, con presencia en países como Argentina, Brasil, México, España, entre otros.

Este logro ha sido reconocido con premios y menciones a lo largo de los años, reflejando su impacto y el compromiso de Daniel y su equipo con la educación de calidad. "Lo que hemos logrado es fruto de un esfuerzo familiar, siempre con el apoyo de mi madre, quien ha sido el motor que nos impulsó desde pequeños", señala Daniel.