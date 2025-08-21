HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
Sociedad

Caen los ‘Rápidos y Furiosos’ en Cercado de Lima: robaban mercadería de contenedores y la revendía en el mercado negro

La Policía halló municiones, droga y gran cantidad de productos robados. Los detenidos volverán a prisión mientras continúan las investigaciones para dar con otros integrantes de la banda.

Cae banda que robaba contenedores y vendía la mercadería en el mercado negro. Foto: Composición LR
Cae banda que robaba contenedores y vendía la mercadería en el mercado negro. Foto: Composición LR

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Cercado de Lima permitió la captura de una organización criminal que se dedicaba a interceptar camiones para robar contenedores y vender la mercadería en el mercado negro.

Los delincuentes, conocidos como “Los Rápidos y Furiosos” aprovechaban la noche para poner en mira a su objetivo. En su reciente golpe, los delincuentes, a bordo de tres autos siguieron desde el Callao a un camión. En el trayecto, uno de los integrantes descendió para treparse a la puerta contenedor, forzar el sistema de seguridad y sustraer los productos.

Se les incautó drogas y municiones

Las autoridades ya les seguían los pasos. El operativo, dirigido por el coronel Juan Carlos Montúfar, se ejecutó en el segundo piso de una quinta del Cercado de Lima, donde los sujetos fueron sorprendidos cuando intentaban entregar lo robado a un comprador.

Entre lo recuperado se hallaron decenas de bolsas de detergente industrial, 21 sacos de polietileno y 67 cajas de galletas. Además, los agentes incautaron droga y municiones con las que la banda amenazaba a sus víctimas si oponían resistencia.

Detenidos volverán a prisión

Los intervenidos fueron identificados como Richard Antonio Hernández Reyes (41), Víctor Ángel Asencio (31), Manuel Abelardo Palomino Tenorio (33) y Marco Antonio Pajuelo Jara (46). Todos ellos ya habían estado en prisión y nuevamente retornarán tras las rejas.

En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los otros integrantes de la banda.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

