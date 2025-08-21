Cae banda que robaba contenedores y vendía la mercadería en el mercado negro. Foto: Composición LR

Cae banda que robaba contenedores y vendía la mercadería en el mercado negro. Foto: Composición LR

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Cercado de Lima permitió la captura de una organización criminal que se dedicaba a interceptar camiones para robar contenedores y vender la mercadería en el mercado negro.

Los delincuentes, conocidos como “Los Rápidos y Furiosos” aprovechaban la noche para poner en mira a su objetivo. En su reciente golpe, los delincuentes, a bordo de tres autos siguieron desde el Callao a un camión. En el trayecto, uno de los integrantes descendió para treparse a la puerta contenedor, forzar el sistema de seguridad y sustraer los productos.

Se les incautó drogas y municiones

Las autoridades ya les seguían los pasos. El operativo, dirigido por el coronel Juan Carlos Montúfar, se ejecutó en el segundo piso de una quinta del Cercado de Lima, donde los sujetos fueron sorprendidos cuando intentaban entregar lo robado a un comprador.

Entre lo recuperado se hallaron decenas de bolsas de detergente industrial, 21 sacos de polietileno y 67 cajas de galletas. Además, los agentes incautaron droga y municiones con las que la banda amenazaba a sus víctimas si oponían resistencia.

Detenidos volverán a prisión

Los intervenidos fueron identificados como Richard Antonio Hernández Reyes (41), Víctor Ángel Asencio (31), Manuel Abelardo Palomino Tenorio (33) y Marco Antonio Pajuelo Jara (46). Todos ellos ya habían estado en prisión y nuevamente retornarán tras las rejas.

En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los otros integrantes de la banda.

