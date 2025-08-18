La PNP capturó a Cárpena en la cuadra 4 del jirón Cusco, en Cercado de Lima. Foto: Composición LR

La PNP capturó a Cárpena en la cuadra 4 del jirón Cusco, en Cercado de Lima. Foto: Composición LR

En el distrito de Cercado de Lima, Dwight Raffaello Cárpena Llontop fue detenido por la Policía Nacional del Perú en la cuadra 4 del jirón Cusco. El sujeto de 32 años fue acusado de utilizar hasta cinco identidades falsas y cometer diveros actos delictivos, además de utilizar vehículos robados con placas diplomáticas de Indonesia.

De acuerdo con la División de Estafas de la Dirincri, Cárpena fue intervenido y detenido tras descubrirse una de las unidades hurtadas en una vivienda en Chilca, vinculada a él. En el inmueble, la movilidad era custodiada por dos personas, un padre y su hija, quienes también fueron intervenidos por las autoridades.

Caso Cárpena Llontop: PNP inicia pesquisas y Reniec se pronuncia

Tras su captura en Lima, la PNP inició una investigación para esclarecer cómo el individuo logró adoptar diversas identidades sin ser descubierto por muchos años, alrededor de seis. Frente a ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió un comunicado, en el que aclaró que denunció a Raffaello Cárpena Llontop hasta en tres ocasiones.

Pronunciamiento de Reniec sobre 'El Mil Nombres'. Foto: Reniec

También, afirmó que no existen las 5 identidades registradas en el sistema. "Lo que sí se ha detectado es un intento de sorprender a la autoridad mediante la presentación de documentación falsa en registros civiles municipales del interior del país y hasta judiciales", se lee en el documento.

Raffaello Cárpena, alias 'El Mil Nombres'

El nombre y rostro de Raffaello Cárpena se dio a conocer en 2022, cuando apareció en las redes sociales, haciéndose pasar como un presunto padre que buscaba a su hijo Mathew en Kiev, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, la imagen de un progenitor desesperado escondía irregularidades y delitos, según la Policía.

Los investigadores advirtieron que Cárpena cambió su nombre y fecha de nacimiento en Reniec en 2019, gracias a una resolución judicial emitida en Arequipa. Así, adoptó la identidad de Nicola Raffaello Terán Llontop, un hombre procedente de Chiclayo. También, se informó que el individuo habría coordinado documentos con identidad española bajo los apellidos Cárpena y Salcedo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.