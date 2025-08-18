HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Sociedad

Cae alias 'El Mil Nombres', el peruano que tenía 5 identidades falsas: fue denunciado por la Reniec tres veces

En 2022, Raffaello Cárpena se hizo pasar por un padre desesperado que buscaba a su hijo en medio de la guerra Rusia-Ucrania. El video se viralizó en las redes sociales. 

La PNP capturó a Cárpena en la cuadra 4 del jirón Cusco, en Cercado de Lima. Foto: Composición LR
La PNP capturó a Cárpena en la cuadra 4 del jirón Cusco, en Cercado de Lima. Foto: Composición LR

En el distrito de Cercado de Lima, Dwight Raffaello Cárpena Llontop fue detenido por la Policía Nacional del Perú en la cuadra 4 del jirón Cusco. El sujeto de 32 años fue acusado de utilizar hasta cinco identidades falsas y cometer diveros actos delictivos, además de utilizar vehículos robados con placas diplomáticas de Indonesia.

De acuerdo con la División de Estafas de la Dirincri, Cárpena fue intervenido y detenido tras descubrirse una de las unidades hurtadas en una vivienda en Chilca, vinculada a él. En el inmueble, la movilidad era custodiada por dos personas, un padre y su hija, quienes también fueron intervenidos por las autoridades.

Caso Cárpena Llontop: PNP inicia pesquisas y Reniec se pronuncia

Tras su captura en Lima, la PNP inició una investigación para esclarecer cómo el individuo logró adoptar diversas identidades sin ser descubierto por muchos años, alrededor de seis. Frente a ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitió un comunicado, en el que aclaró que denunció a Raffaello Cárpena Llontop hasta en tres ocasiones.

Pronunciamiento de Reniec sobre 'El Mil Nombres'. Foto: Reniec

Pronunciamiento de Reniec sobre 'El Mil Nombres'. Foto: Reniec

También, afirmó que no existen las 5 identidades registradas en el sistema. "Lo que sí se ha detectado es un intento de sorprender a la autoridad mediante la presentación de documentación falsa en registros civiles municipales del interior del país y hasta judiciales", se lee en el documento.

Raffaello Cárpena, alias 'El Mil Nombres'

El nombre y rostro de Raffaello Cárpena se dio a conocer en 2022, cuando apareció en las redes sociales, haciéndose pasar como un presunto padre que buscaba a su hijo Mathew en Kiev, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. No obstante, la imagen de un progenitor desesperado escondía irregularidades y delitos, según la Policía.

Los investigadores advirtieron que Cárpena cambió su nombre y fecha de nacimiento en Reniec en 2019, gracias a una resolución judicial emitida en Arequipa. Así, adoptó la identidad de Nicola Raffaello Terán Llontop, un hombre procedente de Chiclayo. También, se informó que el individuo habría coordinado documentos con identidad española bajo los apellidos Cárpena y Salcedo.

