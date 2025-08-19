Un asesinato más en las últimas 24 horas
Según el conteo diario de La República, hasta el 18 de agosto iban 4.826 crímenes, a los cuales se suma un víctima más en el gobierno de Boluarte: 4.827.
Un nuevo hecho delictivo conmociona a la población liberteña. En la provincia de Trujillo, un joven padre de familia fue acribillado en plena vía pública. Aunque la Policía presume que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas, la ciudadanía se mostró preocupada, pues el hecho ocurrió frente a un colegio, lo que pone en riesgo a cientos de menores. Con esta muerte, la cifra de homicidios se incrementa a 4.827 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.
La Libertad: asesinan a joven padre de familia en presunto ajuste de cuentas
Alejandro Jair Mendoza Falconi, de 27 años, fue asesinado a balazos en el distrito Florencia de Mora, en Trujillo. Al respecto, el primo de la víctima indicó que él habría caído en una emboscada, pues llegó a la zona tras ser citado por un tercero. Lo que más llamó la atención de la población es que el crimen ocurrió frente a un colegio y a pocos metros de su esposa e hijo.
El crimen ocurrió en la intersección de las calles 17 de Agosto y 21 de Octubre, a media cuadra del colegio San Patricio. Testigos señalaron que un sujeto abrió fuego contra la víctima, dejando en la escena nueve casquillos de bala. Mendoza, quien se desempeñaba en el rubro de la construcción, murió instantáneamente.
Según el coronel Jhonny Huamán, jefe de la Divincri, el occiso estaría vinculado a presuntos actos delictivos, los cuales aún se encuentran en investigación.
La Policía logró detener a un ciudadano venezolano, quien es señalado como presunto autor de los disparos. El extranjero fue capturado instantes después del crimen y permanece bajo investigación mientras las autoridades lo cuestionan para esclarecer el hecho.
Por su parte, la población ha solicitado mayor control policial en las calles, pues temen por la vida de cientos de inocentes.