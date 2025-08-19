HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Sociedad

Hermana de Eyvi Ágreda revela que Carlos Huallpa habría estado acechándola días antes del ataque: "Alguien la estaba siguiendo con capucha"

Familiares de Eyvi Ágreda revelarón en el programa "Evidencia Oculta" que la joven ya había advertido que era acosada antes del crimen.

Carlos Huallpa actualmente se encuentra cumpliendo pena en el penal de máxima seguridad del Perú.
Carlos Huallpa actualmente se encuentra cumpliendo pena en el penal de máxima seguridad del Perú. | Foto: Composicion LR

El caso de Eyvi Ágreda, joven cajamarquina de 22 años que murió tras un ataque con fuego en un bus de Miraflores en 2018, volvió a generar impacto luego de la emisión del programa Evidencia Oculta transmitido por América Televisión. En el programa, se presentaron testimonios familiares de la víctima y amigos cercanos, quienes señalaron que Eyvi ya había advertido que estaba siendo seguida días antes del ataque perpetrado por Carlos Javier Huallpa Vacas. Estas declaraciones confirman que la víctima tenía conocimiento de que era vigilada y acosada por el agresor.

La madre de Eyvi relató que su hija notó la presencia de un individuo sospechoso. “Había un sujeto que estaba caminando y había atrás, se dio cuenta, que bajó del carro donde ella iba, pero estaba con capucha, no lo podía reconocer”, expresó. El amigo de la joven también detalló que desde el bus ella identificó a Huallpa siguiéndola, lo que la llevó a llamar a su hermana Mónica para que le abriera la puerta de su vivienda y protegerse, además de esto la hermana comento que le aconsejó a Eyvi denunciar a Carlos Huallpa. "Ella se había dado cuenta, "me di cuenta de que era Javier", me dijo Eyvi, tienes que denunciarlo, le dije". Comentó Mónica, hermana de la víctima.

PUEDES VER: Abogado de Carlos Hualpa confirma que ataque a Eyvi Ágreda fue premeditado: "Él me dijo 'le voy a contar con detalles'"

El acoso de Carlos Huallpa previo al ataque

La hermana de Eyvi, Mónica Ágreda, recordó que la joven llegó a su casa atemorizada tras notar que un sujeto encapuchado la seguía. “Se había dado cuenta de que era Javier, me dijo ‘tienes que denunciarlo’, y le insistí en que debía hacerlo”, reveló. Estos relatos demuestran que el acoso era constante y que la víctima identificó a Carlos Huallpa como el responsable de esas persecuciones.

El ataque ocurrió el 24 de abril de 2018. Carlos Huallpa roció gasolina sobre Eyvi y le prendió fuego dentro de un bus de transporte público. La joven sufrió quemaduras en más del 60 % de su cuerpo y fue internada en el hospital Guillermo Almenara, donde permaneció 38 días en cuidados intensivos. A pesar de las múltiples intervenciones médicas, falleció el 1 de junio de ese mismo año.

PUEDES VER: El impactante caso del ingeniero Felipe Gómez, el hombre que desapareció tras una cita de Tinder en La Molina: principal sospechoso sigue en libertad

Condena de Carlos Huallpa

La justicia condenó a Carlos Javier Huallpa a 35 años de prisión efectiva por feminicidio agravado, lesiones graves y peligro común, el agresor se encuentra actualmente en el Penal de máxima seguridad de Challapalca. El caso motivó la aprobación del Decreto Legislativo 1410, que tipificó el acoso y el acoso sexual como delitos.

