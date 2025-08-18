Cuatro asesinatos más en las últimas 24 horas

Continúan los asesinatos a nivel nacional. En las últimas horas, cuatro personas fueron ultimadas cruelmente en Lima, Piura y Tacna. En esta última región, la víctima es una joven madre de familia que fue apuñalada 18 veces e intentaron quemar su cuerpo. Con estas muertes, la cifra de homicidios asciende de 4.825 en lo que va del año, según el conteo diario que realiza La República.

Callao: mujer murió en una balacera dentro de un restaurante

La noche del último domingo se produjo un ataque dentro de un local de caldo de gallina y chifa "América", donde una mujer identificada como Naomi del Carmen Landa Vilchez (25), fue asesinada cuando se encontraba junto a su acompañante Rosario del Carmen Berríos Vílchez (37); esta última resultó herida luego del ataque, donde un presunto sicario disparó contra ellas hasta en cuatro ocasiones.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó el deceso de Naomi. Según información preliminar, el caso estaría vinculado a la banda criminal 'Los Vilchez', por lo que no descartan que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

La PNP informó que tanto la víctima mortal, como la herida presentan antecedentes por estafa. Además, todas sus pertenencias se mantuvieron en la escena, lo cual descarta la hipótesis de un robo frustrado. Asimismo, se les vincula a la banda criminal 'Los Vilchez', quienes son conocidos en el Callao por dedicarse al cobro de cupos a transportistas.

La hipótesis toma fuerza, ya que los apellidos de las víctimas coinciden con los de los integrantes de dicha red delictiva. En mayo del presente año, se detuvo a Santiago Landa Viclhez, presunto hermano de la víctima fallecida, quien además sería cabecilla de la banda 'Las Lacras de Loreto', quien habría liderado actividades de extorsión, robo y cobro de cupos a conductores de combis y taxis colectivos en las avenidas Colonial y Venezuela.

Tacna: apuñalan a madre de familia e intentan quemar su cuerpo

María del Rosario Romero Flores, una madre de familia de 29 años, perdió la vida a manos de un desconocido, quien la apuñaló hasta la muerte, pero no contento con ello, también intentó quemar su vivienda, con su cuerpo en el interior.

La necropsia reveló que la joven madre recibió hasta 18 puñaladas, poniendo en evidencia la crueldad del ataque. Ella deja a un menor de 13 años en la orfandad y a una familia sumergida en dudas sobre el móvil del crimen.

Como parte de las investigaciones, la Policía detuvo a Rafael Espezua Mamani, de 22 años, luego de hallar indicios que lo relacionen con el hecho. Él presenta un golpe en la cabeza y rasguños, aunque su pareja indicó que fueron causados por ella. Además, peritos encontraron rastros de sangre en el auto en el que minutos antes movilizó a la víctima; sin embargo, aún se está a la espera de los resultados químicos para saber si se trata de sangre humana.

Piura: acribillan a extranjero en presunto ajuste de cuentas

Un ciudadano extranjero de 19 años, identificado como Wilker José Mendoza Martínez, fue asesinado de varios disparos la madrugada de este lunes 18 de agosto. Según información policial, sujetos desconocidos le dispararon reiteradamente a quemarropa. La víctima quedó tendida en plena vía pública.

Aunque la Policía presume un ajuste de cuentas, pues el extranjero se habría dedicado al cobro de cupos en obras de construcción civil, la población se mostró indignada por el nuevo crimen. Ellos manifiestan que los enfrentamiento entre bandas ponen en riesgo a los transeúntes y temen un daño colateral.

Piura: muere vigilante que fue baleado junto a su amigo

No resistió más. Kenji Dilson Zapata Arrunátegui, de 41 años, falleció la tarde del último domingo, tras luchar por su vida en el hospital de Apoyo II-2 de Sullana. Él fue internado, luego de ser acribillado junto a su amigo José Enrique Cervantes Rojas, quien perdió la vida en el acto.

La familia de Kenji Dilson reveló que estaban a la espera de una intervención quirúrgica para extraer una de las balas alojadas en su cabeza; sin embargo, la noche del último domingo dejó de existir. Al respecto, la Policía continúa investigando el móvil del crimen, ocurrido el último viernes en el sector Las Colinas del Chira (ADUS), en la provincia de Sullana, en Piura.