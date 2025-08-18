HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Santa Rosa refuerza seguridad con militares y policías ante tensiones en la triple frontera

El Gobierno peruano dispuso patrullajes permanentes del Ejército y la Policía en Santa Rosa, Loreto, tras incidentes que encendieron alertas en la zona limítrofe con Brasil y Colombia.

PNP aumenta seguridad en la Isla Santa Rosa. Foto: Composición LR/ America Noticias
PNP aumenta seguridad en la Isla Santa Rosa. Foto: Composición LR/ America Noticias

Santa Rosa, distrito ubicado en la triple frontera amazónica, vive un despliegue reforzado de militares y policías para garantizar la tranquilidad de la población. La medida responde a recientes episodios de tensión en la zona, donde confluyen los territorios de Perú, Colombia y Brasil.

Actualmente, se instalaron puestos de vigilancia en puntos estratégicos, mientras que el Ejército realiza patrullajes regulares para prevenir riesgos. En la isla Chinería, parte del distrito, se observa un ambiente de calma gracias a la presencia de las fuerzas del orden.

El refuerzo obedece a incidentes ocurridos. Foto: América Noticias<br><br>

El refuerzo obedece a incidentes ocurridos. Foto: América Noticias

Por qué se incrementó la seguridad en Santa Rosa

El refuerzo obedece a incidentes que despertaron preocupación en la frontera amazónica. En respuesta, el Gobierno Central activó medidas para proteger la soberanía nacional y garantizar la paz en la región.

El alcalde delegado de Santa Rosa agradeció la intervención, afirmando que la mayor presencia policial y militar “devuelve la sensación de seguridad a los vecinos”.

Acciones del Ejército y Policía en la frontera amazónica

Las autoridades implementan una estrategia conjunta que incluye vigilancia terrestre y fluvial. El Ejército patrulla zonas críticas, mientras la Policía Nacional supervisa accesos y mantiene puestos fijos en áreas estratégicas.

Estas acciones buscan detectar movimientos irregulares y evitar alteraciones al orden en una región caracterizada por el tránsito constante entre países.

PUEDES VER: Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

lr.pe

Cómo viven los pobladores esta situación en la triple frontera

Pese a las tensiones previas, la vida cotidiana en Santa Rosa se mantiene estable. Las autoridades locales destacan que “se respira bastante peruanidad” y que la población conserva un espíritu de convivencia pacífica con las comunidades vecinas de Colombia y Brasil.

