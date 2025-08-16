Delitos informáticos aumentaron 129% en los últimos dos años

Desde el tiempo de la pandemia, las estafas virtuales, el robo de datos y las extorsiones se multiplicaron. Según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, solo en el primer trimestre de este año ingresaron 9.193 denuncias por delitos informáticos, es decir, un promedio de 102 casos diarios.

Aurora Castillo, jefa de esa unidad del Ministerio Público, señala que las denuncias por fraude informático, estafas digitales, suplantación de identidad o chantaje sexual han ido en aumento cada año.

En el 2021, cuando se creó esa fiscalía especializada, se registraron 18.424 denuncias. En 2024 creció más del doble: 42.161 casos, es decir, incremento en 129.02%.

Y las regiones con más reportes entre enero y marzo del 2025 son Lima, con 2.900 casos; Arequipa con 617, y Lambayeque con 482. Y esto es apenas una muestra de lo que sucede en un universo donde la mayoría de los hechos no son denunciados.

El delito que más creció

El fraude fue la modalidad que más creció. Las metodologías usadas por los estafadores virtuales han sido categorizadas como ‘phishing’ bancario, ‘phishing’ con tarjeta de crédito, compras en portales no validados, compras a través de redes sociales y compras y/o validaciones de datos telefónicas.

Este año fueron detenidos Renzo G.C (23) y Brainton H.R (21), quienes integrarían una banda dedicada a obtener datos de tarjetas bancarias de sus víctimas para introducirlos en sistemas informáticos de compras virtuales y utilizar el dinero de las cuentas bancarias.

A Anghela Palacios la arrestaron en flagrancia en una estación de la Línea 1 del Metro de Lima, en Surco, luego de utilizar una tarjeta con saldo adulterado.

Según la investigación fiscal, introdujo datos de una tarjeta anómala en el sistema informático de los torniquetes de la estación con el fin de acceder al servicio sin haber realizado una recarga, generando un perjuicio económico al Estado.

Entidades del Estado

“Vemos estafas con mensajes falsos de Netflix y redes sociales. Pero los que se hacen pasar por bancos son quizás los más comunes. Incluso hemos visto mails usando el nombre de entidades del Estado”, sostiene un oficial de la Dirincri.

El problema del phishing bancario escaló hasta un punto en el que, como reflejó este diario el año pasado, obligó a algunas entidades a suspender sus canales de atención online.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo Agrario advirtió que inescrupulosos vienen tomando el nombre de la institución para ofrecer oportunidades laborales.

Otras ofertas fraudulentas usan el nombre e imagen de entidades como EsSalud o empresas mineras y las redirigen a los miembros de grupos de WhatsApp. Allí, les comunican que han sido “seleccionados” y les exigen abonar entre 180 y 400 soles para continuar.

Estafas por WhatsApp

La clonación de cuentas de WhatsApp se ha convertido en uno de los delitos informáticos más frecuentes en Perú y ya representa una de las principales preocupaciones de la Policía Nacional, según destacó el general PNP José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la PNP.

El oficial señala que en los primeros cinco meses del año, las denuncias por ciberdelitos, especialmente fraudes electrónicos y robos de cuentas, ya bordean los 3 mil casos.

“Hoy, el robo del WhatsApp es uno de los delitos más recurrentes. Los ciberdelincuentes utilizan su astucia y conocimientos de redes sociales para enviar mensajes engañosos, mediante los cuales logran que las personas entreguen datos que les sirven para adueñarse de sus cuentas”, dijo el oficial.

Fiscalía: 396 condenas

Desde el 1 enero de 2021 hasta el 22 de julio del 2025, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ha logrado 396 sentencias condenatorias. Solo entre enero y julio de este año se sentenció a 112 ciberdelincuentes, y 92 de esas condenas fueron por fraude informático.

Por este delito, entre el 2021 y 2025 hay 324 sentencias, mientras que por abuso de mecanismos y dispositivos informáticos hay 26, suplantación de identidad 18, estafa agravada 14, proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos se ha sentenciado a 12 personas y a dos por acceso ilícito.

Y hay casos de delincuentes que usaron logos de la Policía y amenazaban con divulgar fotos íntimas. La gente, condicionada por temas de privacidad, a veces paga la extorsión por el miedo a la difusión, dice un oficial.

Se necesitan otras diez fiscalías especializadas

Ante el incremento de denuncias, urge ampliar la fiscalía especializada en otras regiones, porque actualmente solo están en tres distritos fiscales: Lima Centro, La Libertad y Arequipa.

No están en todo el Perú por falta de recursos, ya que este año la fiscalía recibió menos fondos que el año pasado.

El Ministerio Público ha identificado que, por lo menos, se deberían crear este tipo de fiscalías en 10 distritos fiscales a nivel nacional como en Lima norte, Lima este, Lambayeque, el Callao.

Estos delitos son investigados actualmente por las fiscalías penales, pero no por las especializadas.

La Policía especializada también adolece de medios logísticos para resolver muchos casos.