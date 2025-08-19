HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
Sociedad

PNP investiga intento de abuso sexual a menor de 3 años en losa deportiva de Iquitos

Padre denunció a sujeto tras encontrarlo a solas con la menor fuera de casa en actitud sospechosa


Acusado logró huir mientras padre protegía a su hija.
Acusado logró huir mientras padre protegía a su hija.

Un padre de familia logró poner a salvo a su hija de 3 años en medio de un intento de abuso sexual. El presunto agresor, identificado como Ray Linares, habría sido sorprendido encima de la menor en una losa deportiva de arena. El hecho ocurrió en el sector 9 de Octubre, distrito de Belén.

Según la denuncia presentada, el padre había retornado con sus hijos de una actividad deportiva y salió brevemente a una bodega, dejando a la niña en la sala con la puerta semicerrada. Al regresar, notó que estaba entreabierta y que la menor ya no se encontraba en el interior, lo que lo llevó a iniciar una desesperada búsqueda en los alrededores.

lr.pe

Minutos después, encontró al sospechoso tendido boca abajo en la losa deportiva. Al acercarse, descubrió que debajo de esta persona estaba su hija de tres años, por lo que lo enfrentó y lo golpeó para rescatar a la menor y evitar que continuara el presunto ataque sexual.

El sospechoso logró escapar en medio del forcejeo, mientras el padre resguardaba a la niña y pedía apoyo. Posteriormente acudió a la comisaría de la jurisdicción, donde formalizó la denuncia para que se inicien las investigaciones correspondientes sobre el presunto intento de violación.

Ante ello, el padre de familia súplica la pronta captura del acusado. Según información policial, ya se iniciaron los operativos de búsqueda para ubicar al presunto agresor. En tanto, el Ministerio Público asumirá las diligencias con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este caso.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

