Sociedad

Iquitos: hombre sufre varias lesiones de cuchillo durante pelea con su pareja en hospedaje

La víctima permance en UCI. Los moradores de la zona indican que las discusiones de la pareja son frecuente y, por lo general, terminan en agresiones físicas.

La Policía investiga las circunstancias del hecho.
La Policía investiga las circunstancias del hecho. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: composición LR/difusión/Yazmín Araujo.

Un hombre, identificado como Asencio Pacaya Paredes, de 41 años, sufrió heridas graves tras un presunto enfrentamiento con su pareja, Glenis Andrade, en una habitación de hospedaje. El hecho ocurrió en la calle Los Rosales, sector Masusa, distrito de Punchana.

Personal de serenazgo de la jurisdicción llegó rápidamente al lugar y colaboró en el traslado de la víctima al Hospital Regional de Loreto, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Puedes ver: Sereno en Maynas hace broma a reportero por uso de arma de fuego: “Tiene municiones naturales”

Los médicos informaron que la lesión más delicada se encuentra cerca de la vejiga, además de heridas en otras partes del cuerpo, por lo que su estado de salud es reservado.

La mujer quedó bajo custodia de la Policía, que investiga las circunstancias del hecho y recoge declaraciones de testigos. Las autoridades no descartan antecedentes de violencia entre ambos.

Testigos relataron a este medio que la pareja vivía en el hospedaje Kenia, cuyo alquiler es de 8 soles y que ya habían sido intervenidos por la policía en ocasiones anteriores debido a conflictos que derivaban en agresiones físicas.

Los moradores de la zona indicaron que, como ya es costumbre, escucharon gritos de la pareja; sin embargo, al notar los llamados de auxilio del hombre, llamaron inmediatamente a las autoridades. Ante ello, evidenciaron la necesidad de reforzar la vigilancia y prevención de la violencia de pareja en la zona.

