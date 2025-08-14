Iquitos: delincuentes roban más de S/ 10 mil soles de salón de belleza

Dos delincuentes ingresaron al salón de belleza Aldany, ubicado en pleno centro de la ciudad de Iquitos, tras romper una ventana de vidrio para acceder a la caja fuerte. En su interior había más de S/ 4 mil soles en efectivo, además de costosas herramientas de trabajo, lo que eleva el monto del robo a más de S/ 10 mil. El hecho se registró en las inmediaciones de la calle Putumayo con Moore.

Fue una vecina quien se percató de la ventana violentada y escuchó la alarma, por lo que avisó de inmediato a la propietaria del local. Cuando la dueña llegó, encontró el local desordenado y la caja fuerte vacía.

Según las trabajadoras, el autor podría ser un falso cliente que días atrás ingresó al negocio para observar el lugar y verificar si guardaban dinero. Creen que esta persona habría regresado la madrugada de este jueves para concretar el robo.

Policía investiga robo

La Policía llegó horas más tarde para constatar los daños y recoger evidencias. Los trabajadores exigieron la captura inmediata de los responsables y mayor patrullaje en la zona, debido a que en el año 2023 también intentaron ingresar rompiendo una puerta de vidrio, pero no lograron robar porque los vecinos se percataron y huyeron.

Los videos de las cámaras de seguridad del local registraron el hecho, donde se ve a los delincuentes rebuscar en la caja fuerte, pasearse por el salón de belleza y llevarse herramientas de trabajo. La grabación ya fue entregada a las autoridades para su investigación. Hasta el momento no hay detenidos.