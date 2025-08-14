Adolescente queda grave tras ataque de barristas de la "U" en Iquitos: Policía intervino a cuatro sujetos como presuntos implicados

El adolescente se encontraba con una amiga cuando fue sorprendido por los barristas de Universitario de Deportes. Foto: Composición LR /Yazmín Araujo, La República /PNP

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido luego de recibir varios impactos de perdigones en la cabeza y rostro. Según testigos, el joven estaba sentado con una amiga, cuando dos presuntos barristas del club Universitario de Deportes llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon directamente dejándolo tendido en el suelo. El hecho tuvo lugar en el cruce de las calles Ricardo Palma y Ramírez Hurtado, en Iquitos.

Versiones preliminares indican que, a pocos metros, se produjo un enfrentamiento entre presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima, lo que habría llevado a los agresores a confundir al menor con un integrante del grupo rival.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras familiares y amigos trasladaban al herido en un mototaxi de urgencia al Hospital Apoyo Iquitos.

Menor lucha por su vida

Familiares relataron que los médicos les dieron la noticia de que había fallecido. Sin embargo, minutos después su corazón volvió a latir. Los especialistas informaron que el adolescente tiene cuatro perdigones alojados, dos en el rostro y dos en la parte posterior de la cabeza. Actualmente, permanece inconsciente en la sala de trauma shock en el Hospital Regional de Loreto.

El personal médico espera estabilizarlo para proceder con la extracción de los proyectiles. Los familiares del adolescente solicitan de manera urgente cinco unidades de sangre, ya que el menor presenta solo 5 de hemoglobina. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 978 077 742 para coordinar la donación.

Por su parte, los vecinos del sector exigieron la reinstalación de una garita de serenazgo que fue retirada hace varios meses, con el objetivo de prevenir este tipo de hechos violentos.

Policía intervino a cuatro sujetos

Tras el ataque, la Policía realizó ‘una intervención en la calle Moore con Benavides, en el distrito de Iquitos, y se detuvo a cuatro personas: Jorge Abel Arenas del Águila (23), David Silverio Cuba Rojas (19) y dos menores de edad de 16 y 17 años, quienes serían presuntos barristas. En su poder hallaron cuatro armas de fuego artesanales, tres municiones calibre 16 y un cúter. No se ha confirmado que formen parte del grupo que atacó al adolescente.