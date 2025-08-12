HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Política

Juliana Oxenford rechaza retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público: "Me aparece atroz"

La periodista enfatizó en que Benavides mantiene una investigación por presuntos actos de corrupción en el Ministerio Público.

Juliana Oxenford critica anulación de suspensión de Patricia Benavides por 2 años. Foto: composición LR
Juliana Oxenford critica anulación de suspensión de Patricia Benavides por 2 años. Foto: composición LR

Juliana Oxenford rechazó el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema. Durante su programa Arde Troya indicó que se trata de una decisión que la Fiscalía deberá tomar por ley e insistencia, pero ello no significa que sea lo correcto.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Ante la cantidad de misivas y comunicados y cartas que ha enviado la JNJ, la Defensoría al Ministerio Público y ante una decisión tiene que reponerla nos guste o no. A mí, personalmente, me parece atroz que una persona tan cuestionada regrese al Ministerio Público después del daño que le ha hecho como fiscal suprema", indicó.

Patricia Benavides no asumirá funciones en el JNE como fiscal suprema

En medio de polémicas, se rechazó el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de retomar a Patricia Benavides como representante del Jurado Nacional de Elecciones. Esta decisión se da tras siete horas de una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos, en la cual hubo una votación que quedó con 5 votos en contra y uno a favor, el de la fiscal de la Nación.

Fuentes de La República indican que lo más probable es que Juan Carlos Villena o Tomás Gálvez pasen a una de las fiscalías supremas anticorrupción y Benavides ocupe uno de los despachos que ellos tienen. Se habla de un truque con Gálvez, con lo cual Benavides pasaría a la fiscalía suprema de familia.

El cuestionado retorno de Benavides Vargas como fiscal suprema, se da luego de que el Poder Judicial decidiera dejar sin efecto los 24 meses de suspensión ordenados en su contra y tras la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que pedía su retorno como fiscal suprema.

Notas relacionadas
Juliana Oxenford sobre declaraciones de Boluarte: "La otra mandando un video casero y ni siquiera sabía lo que era Santa Rosa"

Juliana Oxenford sobre declaraciones de Boluarte: "La otra mandando un video casero y ni siquiera sabía lo que era Santa Rosa"

LEER MÁS
Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

LEER MÁS
Juliana Oxenford rechaza acusaciones de Gustavo Petro: "Todo es mentira. Nadie le está robando nada"

Juliana Oxenford rechaza acusaciones de Gustavo Petro: "Todo es mentira. Nadie le está robando nada"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación en una fiscalía suprema

Patricia Benavides no va al JNE: fiscal de la Nación definirá su ubicación en una fiscalía suprema

LEER MÁS
PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

PNP interviene a topógrafos colombianos en Santa Rosa: realizaban mediciones en terreno con GPS satelital

LEER MÁS
JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

LEER MÁS
Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

LEER MÁS
Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Es nuestro territorio"

LEER MÁS
José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

José Jerí: Fiscalía archiva denuncia por violación sexual contra el presidente del Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

Cierran Panamericana Norte por incendio de enorme tráiler a la altura del km 97.5 en Chancay

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra llega a Santa Rosa con Perú Primero, pese a estar inhabilitado para postular a las Elecciones

PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos apuestan por Chiabra para la presidencia con la Alianza Unidad Nacional

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota