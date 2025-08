Anitra no estuvo presente en paro por Fiestas Patrias, pero asegura nueva jornada el 11 de agosto. Foto: composición de Jazmin Ceras/Marco Cotrina/La República/

Anitra no estuvo presente en paro por Fiestas Patrias, pero asegura nueva jornada el 11 de agosto. Foto: composición de Jazmin Ceras/Marco Cotrina/La República/

Alistan nuevo paro de transportistas. Para el próximo lunes 11 de agosto, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, ha confirmado una nueva jornada de paro de transportistas que se llevará a cabo en Lima y Callao. Señala que el Gobierno no ha cumplido con atender la problemática en el sector: extorsiones, asesinatos y más crímenes.

Si bien Anitra, a través de su vocero Valeriano, participó en una mesa de diálogo con el Gobierno, él afirma que no hay resultados en la lucha contra la delincuencia, pues los asesinatos de choferes, cobradores, y extorsiones a empresas de transporte siguen acentuándose. "El transporte urbano nuevamente va a hacer una medida de fuerza porque hasta el momento no somos atendidos", indicó a Exitosa.

Martín Valeriano: "Falta de voluntad política"

Valeriano cuestionó la falta de atención del Gobierno ante los recientes asesinatos de choferes. Precisó que los transportistas atraviesan 'momentos difíciles' y que desde el pasado 26 de septiembre de 2024, fecha en que su gremio realizó su primera paralización, no se ha visto ningún resultado: "Hoy no nos da seguridad el Gobierno porque no hay una buena voluntad política".

Las estrategias anunciadas por el Ministerio del Interior (Mininter) como los fallidos estados de emergencia tampoco han dado resultados, indica Valeriano: "No han dado la talla". Mientras, los conductores siguen muriendo porque sus líneas de transporte son víctimas de cobro de cupos y otras hasta han alzado la tarifa de sus pasajes porque deben cumplir con la cuota exigida por delincuentes.

Para los primeros días de agosto, Anitra ha anunciado una reunión con los gremios que conforman su asociación para dar a conocer cómo se llevará a cabo la jornada del 11 de agosto. En tanto, es preciso mencionar que ya hubo movilizaciones previas el pasado 28 de julio durante Fiestas Patrias. Gremios como Asotrani y la Alianza Nacional de Transportistas encabezaron las protestas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.