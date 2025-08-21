HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así amanece Lima y Callao durante el paro de transportistas de este 21 de agosto: pocos buses en los paraderos

De acuerdo con los primeros reportes de pasajeros y comerciantes, hay una menor cantidad de los buses de transporte público en distintos puntos de Lima y Callao durante el paro de transportistas de hoy.

Se evidenció poca presencia de buses en distintos puntos de Lima durante el paro de transportistas de este 21 de agosto. Foto: Composición LR/Francisco Erazo
Se evidenció poca presencia de buses en distintos puntos de Lima durante el paro de transportistas de este 21 de agosto. Foto: Composición LR/Francisco Erazo

Este jueves 21 de agosto, se inició con la jornada del paro de transportistas convocado por la Unidad Gremial del Transporte Urbano, la cual integra a varios sindicatos del transporte formal de Lima y Callao. La medida es un acto de protesta contra el Gobierno por la falta de acción para enfrentar la creciente inseguridad que aqueja a diferentes sectores del país.

En las primeras horas de la jornada, pasajeros y comerciantes reportaron una limitada circulación de buses en distintos puntos de la ciudad. Esta situación se evidenció en la Panamericana Norte y en la Carretera Central, donde la presencia de unidades fue reducida. Sin embargo, con el transcurso de las horas el servicio comenzó a normalizarse, mientras la Policía Nacional se desplegó en estas zonas para garantizar el tránsito.

PUEDES VER: Paro de transportistas del 21 de agosto en Lima y Callao: horarios del Metropolitano, Línea 1, AeroDirecto y corredores

lr.pe

Paro de transportistas de este 21 de agosto: poca presencia de buses en algunas vías

Durante la mañana, los buses de transporte público han transitado en menor cantidad por la Panamericana Norte. Los pasajeros reportaron que estuvieron alrededor de 30 minutos esperando. Las empresas vistas fueron Vipusa, Etuchisa, TUMISAC, la A, Cruz del Centro y los conocidos 'Anconeros'.

Policía de tránsito asegurando la circulación de los buses. Foto: Difusión

Policía de tránsito asegurando la circulación de los buses. Foto: Difusión

Empresas de transporte público en Puente Nuevo. Foto: Francisco Erazo

Empresas de transporte público en Puente Nuevo. Foto: Francisco Erazo

Policía resguardando la seguridad en la zona. Foto Francisco Erazo

Policía resguardando la seguridad en la zona. Foto Francisco Erazo

En tanto, en Puente Nuevo se ha evidenciado que hay buses presencia de buses de transporte público operando con normalidad. Además, se logró evidenciar que hay combis y regular tránsito en la zona.

PUEDES VER: Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro de transportistas: dictarán de manera remota este 21 de agosto

lr.pe

Esta es la situación en los paraderos de Lima

Tras el inicio del paro de transportistas de este 21 de agosto, se ha podido evidenciar algunas empresas de transporte operando con normalidad. Los buses que transitan en las principales vías de la ciudad son los siguientes:

  • Lima Sur: Se registró la circulación de hasta 20 empresas de transporte, entre las que figuran El Rápido, Etulsa y Nuevo Perú.
  • Carretera Central: Aproximadamente en el kilómetro 15.5 la Policía Nacional garantiza el tránsito de los buses de las empresas Loritos y la Z.
  • Puente Piedra: En el norte de la ciudad se constató la presencia de buses de transporte público como Vipusa y Etuchisa.
  • Panamericana Norte: En esta vía se evidenció la circulación de buses como Vipusa y los cústers de Buena Estrella, conocidos como 'Anconeros'.
  • Puente Nuevo: Se registraron a las unidades de las líneas San Felipe Express, Vipusa, Nuevo Perú y Polo S.A.C.

PUEDES VER: ¿Hay paro el 21 de agosto? Esto dicen los gremios de transportistas sobre la situación de HOY en Lima y Callao

lr.pe

¿Cuáles son los horarios del metropolitano durante este paro de transportistas del 21 de agosto?

Debido al reciente paro de transportistas de este 21 de agosto, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao dieron a conocer a la ciudadanía que sus servicios operarán con normalidad en los siguientes horarios:

  • Metropolitano: Operará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
  • Buses alimentadores: Funcionarán de 5:00 a.m. hasta la media noche.
  • Corredores complementarios: Desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
  • Línea 1 del Metro de Lima: Prestará servicio de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Línea 2 del Metro de Lima: Operará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
  • Servicio de AeroDirecto: Funcionará normalmente las 24 horas.

En tanto, especificaron que hay una coordinación con la Policía Nacional del Perú para reforzar la seguridad en los paraderos y estaciones. De igual forma, se instó a la población a usar el transporte formal y tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos.

