Extorsiones alcanzan a buses de transporte privado. Un grupo empresarial que presta servicios de transporte de personal es blanco de cobro de cupos por un monto de hasta S/ 20.000. No solo los mensajes extorsivos han llegado al teléfono del representante de la empresa, sino que también ocurrió un primer atentado: asesinaron a la esposa de un chofer de la flota que hacía la ruta Lima-Sayán, en Huaura.

La compañía ha presentado la denuncia ante la Policía, pero las amenazas de muerte y atentados no cesan. "Es preocupante la inseguridad. En los mensajes tienen identificadas las unidades y qué tipos de carros son, tienen todo mapeado. Las autoridades no hacen nada prácticamente. Exigen S/ 20.000 para dejarnos trabajar", declaró un representante de la empresa de transporte a Panamericana.

Asesinato de esposa de chofer vinculado a extorsión

El declarante sostuvo que el asesinato perpetrado contra la esposa de un chofer de la empresa es investigado por los vínculos con la extorsión de la que son víctimas. El hecho ocurrió en el centro poblado La Villa, en Sayán, Huaura, en donde una unidad de la empresa permanecía estacionada. "El conductor está devastado, no quiere declarar por miedo a represalias. Solicitamos al Mininter mano dura", indicó.

También, hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte ante la ola de extorsiones que azota al sector de transporte público y, ahora, el privado. El asesinato ocurrido en Sayán habría sido por parte de la misma banda criminal que los amenaza y tendrían presencia en el norte chico de Lima, alcanzando a negocios y emprendimientos, según las investigaciones policiales en curso.

"Ponte en línea si no quieres que sea peor", "Te estamos hablando a las buenas, te voy a dar una pequeña prueba que te va a doler", "Si no quieres a las buenas, a las malas te voy a hacer pagar y te voy a cobrar el doble", "Me haces más gasto y te dejo los buses inservibles", son algunos de los mensajes enviados por los delincuentes, quienes, se harían llamar 'Los Pepes'.

Canal de ayuda

i has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

