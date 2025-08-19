Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Este jueves 21 habrá paro por gremios de transportes y se evalúa que dure 24 horas. Foto: Composición LR | Composición LR | LR

El servicio de transporte se podría ver paralizado por completo este jueves 21 de agosto por un lapso de 24 horas. Y es que en conferencia de prensa Martín Valeriano, representante de Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) sostuvo hoy, que son 460 empresas de Lima y Callao, más de 20 mil unidades y 4 mil conductores que se sumarán a esta medida de fuerza, asimismo ciudadanía y organizaciones civiles.

Sostuvo que hasta el momento, no han tenido ninguna reunión con la autoridad. Y que en su momento, el 11 de abril y en junio se dio se congregaron en el Congreso con todos los poderes del Estado, pero a pesar de existir un acto de compromiso no se ha cumplido.

“Por eso vamos al paro, por la criminalidad que se ha aumentado en el sector transporte y otros rubros. La autoridad dónde está. Estamos desprotegidos porque no tenemos a una lideresa que nos conduzca a una seguridad para todos los peruanos”, indicó Valeriano.

Mototaxistas se suman al paro

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció que el servicio de transporte público en vehículos menores se une al paro de transporte urbano en Lima, convocada por ANITRA para este jueves 21 de agosto.

Indicaron que los transportistas y ciudadanía en general están sufriendo las consecuencias de la inseguridad ciudadana. Por esta razón, recordaron que el pasado 22 de julio los mototaxistas salieron a protestar en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Para una pronta solución piden que el gobierno y las campañas telefónicas se pongan de acuerdo para el acceso inmediato de la identificación de los propietarios de líneas y la geolocalización de las llamadas extorsivas, como instrumento para mayor eficacia de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.