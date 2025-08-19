HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte
Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     Peruana detenida en Indonesia por narcotráfico podría ser condenada a muerte     
Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Del dicho al hecho' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Paralización de transporte amenaza con interrumpir servicio por 24 horas este jueves

Son 460 empresas de transporte de Lima y Callao, más de 20 mil unidades y 4 mil conductores que se irían al paro, según gremios. Se suman también los mototaxistas.

Este jueves 21 habrá paro por gremios de transportes y se evalúa que dure 24 horas. Foto: Composición LR
Este jueves 21 habrá paro por gremios de transportes y se evalúa que dure 24 horas. Foto: Composición LR | Composición LR | LR

El servicio de transporte se podría ver paralizado por completo este jueves 21 de agosto por un lapso de 24 horas. Y es que en conferencia de prensa Martín Valeriano, representante de Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) sostuvo hoy, que son 460 empresas de Lima y Callao, más de 20 mil unidades y 4 mil conductores que se sumarán a esta medida de fuerza, asimismo ciudadanía y organizaciones civiles.

Sostuvo que hasta el momento, no han tenido ninguna reunión con la autoridad.  Y que en su momento, el 11 de abril y en junio se dio se congregaron en el Congreso con todos los poderes del Estado, pero a pesar de existir un acto de compromiso no se ha cumplido.

PUEDES VER: Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

lr.pe

“Por eso vamos al paro, por la criminalidad que se ha aumentado en el sector transporte y otros rubros. La autoridad dónde está. Estamos desprotegidos porque no tenemos a una lideresa que nos conduzca a una seguridad para todos los peruanos”, indicó Valeriano.

Mototaxistas se suman al paro

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú anunció que el servicio de transporte público en vehículos menores se une al paro de transporte urbano en Lima, convocada por ANITRA para este jueves 21 de agosto.

Indicaron que los transportistas y ciudadanía en general están sufriendo las consecuencias de la inseguridad ciudadana. Por esta razón, recordaron que el pasado 22 de julio los mototaxistas salieron a protestar en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Para una pronta solución piden que el gobierno y las campañas telefónicas se pongan de acuerdo para el acceso inmediato de la identificación de los propietarios de líneas y la geolocalización de las llamadas extorsivas, como instrumento para mayor eficacia de la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.

Notas relacionadas
Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

Paro de transportistas del 21 de agosto: todo lo que se sabe sobre la marcha contra la ineficiencia del Gobierno ante la inseguridad

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Gremios convocan paro de transportistas este 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

Gremios convocan paro de transportistas este 21 de agosto: “(Queremos) exigir garantías para nuestras vidas”

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Extorsionan colegio emblemático de San Juan de Lurigancho y exigen S/20.000: “Para la tranquilidad de sus alumnos”

Extorsionan colegio emblemático de San Juan de Lurigancho y exigen S/20.000: “Para la tranquilidad de sus alumnos”

LEER MÁS
"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Sociedad

Maestros cesantes y jubilados del Sutep marchan hacia el Congreso este 20 de agosto: reciben pensiones menores a S/ 800

Vía Pasamayito, la millonaria obra que acumula muertes y accidentes a solo 3 años de su inauguración

Paro de transportistas del 21 de agosto: darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota