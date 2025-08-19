Lima registra alza en el desempleo: casi 360 mil personas sin trabajo y jóvenes hombres son los más afectados

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana subió por primera vez desde la pandemia. Según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre mayo-junio-julio 2025 la tasa pasó de 6,0% a 6,1%, lo que significa 358 mil 800 personas sin empleo, 11 mil 700 más que en el mismo periodo de 2024.

¿Quiénes son los más afectados?

Los hombres fueron los que perdieron más empleos, con 15 mil varones adicionales desempleados. Sin embargo, el impacto más severo se dio en los jóvenes, cuya tasa de desempleo aumentó 14%, mientras que en los adultos mayores de 45 años llegó a 5,8%.

Aunque el desempleo subió, la población ocupada también creció ligeramente: llegó a 5 millones 562 mil 900 personas, lo que representa un incremento de 1,6% (86 mil 600 personas) respecto al año anterior.

Empleo adecuado vs subempleo

El empleo adecuado mostró un leve aumento, pero el subempleo disminuyó. Según el INEI, parte de quienes dejaron el subempleo lograron trabajos adecuados, mientras que otros perdieron su empleo por completo, lo que explica el alza en el desempleo.

En el caso de las mujeres, el informe muestra una reducción en la población ocupada, que pasó de 2 millones 557 mil a 2 millones 538 mil 600, es decir, 18 mil 400 mujeres menos trabajando en la capital.

Panorama nacional: mujeres siguen en desventaja

A nivel nacional, la situación es distinta: la tasa general se mantuvo en 5,9%, pero el desempleo femenino subió a 7,2%, frente al 4,7% en los hombres. Esto evidencia una brecha de 2,5 puntos porcentuales y confirma que la desigualdad de género sigue siendo un problema en el mercado laboral peruano.