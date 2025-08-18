HOYSuscripcion LR Focus

INEI convoca 76 plazas para censistas de personas sin vivienda: pagan S/ 2.000 y aceptan estudiantes

El INEI ofrece una oportunidad laboral en todo el país para estudiantes que deseen participar en el levantamiento del Censo 2025 dirigido a personas en situación de calle.

INEI busca censar personas sin viviendas. Foto: Composición LR/ Archivo GLR
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) anunció la apertura de 76 vacantes para el cargo de Censistas de Personas sin Vivienda, con un pago único de S/ 2.000 bajo la modalidad de locación de servicios. El proceso forma parte de los Censos Nacionales 2025 y estará disponible hasta el 20 de agosto de 2025.

Esta convocatoria está orientada principalmente a estudiantes universitarios y técnicos de carreras vinculadas a ciencias sociales, educación y salud. Los seleccionados trabajarán en 24 departamentos y el Callao, incluyendo Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco, Piura, Loreto, Puno, San Martín, entre otros.

Estudiantes podrán postular a vacantes. Foto: Composición LR/ INEI<br><br>

¿Qué carreras y perfiles busca el INEI para esta convocatoria?

Entre las especialidades consideradas figuran:

  • Antropología
  • Comunicación social
  • Educación y Educación especial
  • Enfermería
  • Obstetricia
  • Psicología
  • Sociología
  • Trabajo social

El contrato es temporal y contempla la ejecución de labores de campo en zonas urbanas y rurales, siguiendo rutas programadas y utilizando tabletas para el registro de información.

Distribución de vacantes en regiones y pago por el trabajo

Las 76 plazas se reparten en todo el país, asegurando cobertura nacional. Solo en Lima Metropolitana se asignarán 16 vacantes, mientras que regiones como Arequipa, Loreto y Piura tendrán 4 cada una. El resto se distribuye en pares en departamentos como Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, entre otros.

Cada censista recibirá un pago único de S/ 2.000 por la labor realizada, lo que convierte a esta convocatoria en una oportunidad atractiva para quienes buscan experiencia profesional en proyectos sociales.

PUEDES VER: Censistas sufren intentos de robo y fracturas tras ataques de perros en Puno: "Hay bastante rechazo", alertó el INEI

Cómo postular a la convocatoria del INEI

El proceso es 100 % virtual y se realizará a través de la plataforma oficial del INEI. Los pasos a seguir son:

  • Revisar las bases oficiales según la región de interés.
  • Verificar requisitos y carreras solicitadas.
  • Completar anexos y formatos indicados en la convocatoria.
  • Enviar la postulación antes del 20 de agosto de 2025.

El INEI recomienda leer cuidadosamente las bases y adjuntar todos los documentos para no quedar fuera del proceso.

Un rol clave para el Censo 2025

Esta contratación es parte de los esfuerzos del INEI para incluir en el censo a personas en situación de calle, un grupo históricamente excluido de las estadísticas oficiales. El trabajo de campo implicará entrevistas y contacto directo con población vulnerable, por lo que se requiere sensibilidad y vocación social.

