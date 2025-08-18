Los Censos Nacionales 2025, que incluyen los Censos XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, iniciaron este lunes 4 de agosto. Y esta vez, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recorrerá el país durante tres meses, hasta el 31 de octubre, para recopilar información de todos los hogares del país.

A comparación del Censo del 2017, este se diferencia por la forma en la que se busca recolectar los datos de los ciudadanos y ciudadanas censados, ya que los mismos no tendrían que quedarse en casa para ser registrados, pues un solo representante del hogar contará con la potestad de responder las preguntas por todos los miembros de grupo familiar.

En ese sentido, desde las organizaciones de la sociedad civil como la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) se ha alertado sobre los peligros de que este proceso vulnere ciertas cuestiones particulares y un aspecto crucial sobre la pregunta de autoidentificación étnica, la cual ha sido incluida por segunda vez en la historia en este tipo de procesos.

La importancia de la pregunta de autoidentificación étnica radica en la visibilización de población indígena y originaria. Foto: Organización de Mujeres Originarias Aimaras de el Collao Ilave (Omoaci).

“Antes de los censos del 2017, cada vez que exigíamos el ejercicio de nuestros derechos, el Estado nos preguntaba: “pero, ¿quiénes son los pueblos indígenas? ¿Cuántos son? ¿Dónde están?”. Visibilizarnos permite demandar garantías para el ejercicio de nuestros derechos, para cerrar esas desigualdades estructurales”, expresó para este medio la líder yanesha y asháninka Ketty Marcelo, presidenta de Onamiap.

"Lo de hoy en un censo apresurado, sin mucha información y en un contexto social, e incluso político, desgastado. Con un gobierno que en realidad no nos representa y peligra nuestra existencia como tal. Sin embargo, es importante que se responda a esta pregunta para seguir visibilizados, para defensa de nuestros territorios, para garantizar la presencia de población indígena, para exigir la defensa de nuestra tierra y territorio debido a políticas globales de invisibilización a pueblos indígenas", enfatiza Elga Angulo, secretaria de la mujer de la Confederación Campesina del Perú.

La pobreza y la etnia: dos puntos que se relacionan

En el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2024, el 27,6% de la población vive en situación de pobreza monetaria y el 5,5% en pobreza extrema; es decir, alrededor de 10 millones de personas no pueden cubrir el costo de la canasta básica familiar ni de consumo.

Si bien respecto a 2023 se ha registrado una reducción de la pobreza, las regiones más afectadas se mantienen sin variación. Cajamarca encabeza la lista, seguida de Loreto, Puno, Pasco y Huánuco, territorios que año tras año se ven impactados por esta problemática. En dichas zonas, la tasa no desciende del 39%, cifra muy superior al promedio nacional.

“Vamos a ver las condiciones en las que viven los pueblos históricamente discriminados, quienes pertenecen a los pueblos originarios o a la población afrodescendiente (…) Necesitamos conocer qué derechos no están siendo garantizados, porque sabemos que la pobreza sigue teniendo rostro indígena, rostro afrodescendiente y eso no es casual. Tiene que ver con el racismo estructural”, expresó en diálogo con este medio Sofía Carrillo, periodista y gerente social afroperuana.

Por tanto, no se trata de una apreciación subjetiva señalar que las regiones con mayores índices de pobreza son también aquellas con mayor presencia de población indígena y originaria. En el país, 332 975 personas, 26 % de peruanos, se autoidentificaron con alguna etnia, siendo Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Ayacucho, Junín, Pasco, Huánuco, Madre de Dios y Cajamarca las que concentran la mayor cantidad de comunidades, con Loreto como el departamento con el número más elevado.

De acuerdo con el III Censo de Comunidades Nativas del 2017,el último realizado hasta la fecha y cuyos resultados se publicaron en 2018, en el Perú se registró un total de 55 pueblos indígenas u originarios y 2,703 comunidades nativas que se autoidentificaron como pertenecientes a 44 de estos pueblos. Con respecto a la población afroperuana, un total de 828 894 personas se identifican como afrodescendientes. De ellas, el 36,8% se encuentra en situación de pobreza, la tasa más alta entre todos los grupos étnicos.

Abrazar la identidad: el discurso que buscan calar en el imaginario del país

Según informó el INEI, en este nuevo censo, una sola persona de la familia podría responder todo el pliego de preguntas, que está conformada por tres secciones, las cuales incluyen cuestiones como el tipo de vivienda y el material predominante en paredes, techo, pisos, etc. Así como el número de personas que conforman hogar y el parentesco de cada habitante. Sin embargo, la tercera sección, que incluye la pregunta 10 sobre ‘¿cómo nos sentimos o consideramos según nuestros antepasados, costumbres o tradiciones?’, es la que distintas organizaciones consideran que correría el riesgo de ser alterada y/o invisibilizada tanto por censistas como por los propios miembros de las familias.

“Creo que el riesgo está en la medida en que no se ha desarrollado una campaña sostenida previamente donde se explique y se plantee, como un tema de reflexión en las familias, la importancia de la autoidentificación étnica, porque hay familias mixtas donde puede haber múltiples identidades (...): y si no hay una campaña informativa se puede caer en la gran bolsa de que todos somos mestizos”, acota Carillo.

Como medida a resolver esta problemática, organizaciones como la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), así como Aidesep, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), entre otros, anunciaron la campaña "yo abrazo mi identidad", una iniciativa en donde distintas etnias como los kichwas y quechuas invitan a ver el censo como una herramienta necesaria para exigir derechos y visibilización política.

“Nosotras siempre decimos que entre las personas humanas no hay razas, pero sí hay racismo. El concepto de “raza” fue utilizado para justificar todos los crímenes que configuraron el genocidio físico y cultural perpetrado con las invasiones europeas a otros continentes”, advierte Ketty Marcelo.

PUNO. Campañas organizadas por la sociedad civil para informar a la población sobre a importancia de responder a la pregunta de autoidentificación étnica. Foto: Omoaci.

Identificarte como mestizo: ¿problema o solución?

En marzo de este año, organizaciones indígenas denunciaron falta de garantías y la vulneración de sus derechos en el proceso de los Censos Nacionales de este año. Lo que particularmente se señalaba era la inclusión de las categorías “mestizo” y “blanco” dentro de la pregunta número 10. Inicialmente, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), se planteó que dicha pregunta se presente sin las mencionadas categoría; no obstante, la propuesta fue descartada.

Desde el Congreso, algunos detractores de la pregunta de autoidentificación, incluida por segunda vez en el censo, ha sido el parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, quien envió un oficio al INEI para modificar las opciones que identifican a los pueblos originarios e indígenas. A través de su cuenta de X, el parlamentario señaló que dicha solicitud obedecía a una presunta politización del Censo Nacional.

“Algunos izquierdistas están diciendo mentirosamente que yo estoy buscando “eliminar” algunas categorías relacionadas a pueblos originarios en el censo 2025. Falso: lo que estoy pidiendo es que se realicen preguntas objetivas que no induzcan tendenciosamente a ningún tipo de respuesta. Los censos deben levantar data objetiva, no buscar utilizarse políticamente”, señaló Cavero.

Por tanto, proponía que la nueva opción sea reemplazada por la siguiente pregunta: Usted considera que es una persona: ¿blanca, mestiza, indígena, negra o afroperuana, mulato, oriental u otro? No obstante, distintos grupos pertenecientes a las etnias del país denunciaron las limitaciones de esa formulación por la posibilidad de definirse a sí misma en función a costumbres y tradiciones.

"Necesitamos registrar la identidad étnica de los pueblos en el Perú. Esa es la gran campaña y el gran mensaje que debería dar el Estado. Si bien la raza, como categoría biológica de diferenciación de los seres humanos, no existe, sí se utiliza en la medida que las personas y los pueblos vemos impactadas nuestras vidas (favorable y desfavorablemente) por los procesos de racialización. En los que podemos ver como los pueblos, a partir de su identidad étnica, son menoscabados y discriminados", acota Carrillo.

“Aún es temprano para evaluar los censos de este año, que continuarán hasta finales de octubre. Después de los censos del 2017, el INEI no volvió a convocar al Comité Técnico Interinstitucional sobre Estadísticas de Etnicidad (CTIEE), no se hizo una evaluación del proceso censal: preparación, desarrollo, resultados”, exhorta Marcelo. En tanto, considera que, desde el estado, uno que califica que dictador, el objetivo es “invisibilizar a los pueblos indígenas u originarios para seguir despojándonos de nuestros derechos colectivos”, finaliza.

