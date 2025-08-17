HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

INDECOPI multó a la Asociación Educativa Casuarinas en 50 UIT por denegar becas a alumnos cuyo padre solicitó apoyo desde 2020 porque estaba imposibilitado de trabajar.

El colegio Casuarinas International College recibió una multa de 50 UITS por negarse a darle una beca a dos de sus alumnos.
El colegio Casuarinas International College recibió una multa de 50 UITS por negarse a darle una beca a dos de sus alumnos. | Foto: Composición LR / Casuarinas International College / Andina

El pasado 15 de agosto, INDECOPI multó a la Asociación Educativa Casuarinas, administradora del colegio Casuarinas Internation College con una suma de S/ 26 7.500. Según la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC), la sanción se le impuso debido a que la institución denegó otorgarle una beca integral a dos de sus alumnos, cuyo padre se encuentra inhabilitado de trabajar.

Según la resolución de INDECOPI, el padre de los estudiantes informó al colegio de su condición desde el año 2020. Sin embargo, la institución no le brindó la asesoría necesaria para acceder a la Ley de Becas, rechazando la solicitud de un pago integral del ciclo escolar. Cuando se presentó la documentación necesaria, la casa de estudios habría solicitado más requisitos, que no eran parte del proceso.

PUEDES VER: Pronabec: Postulante denuncia que aceptó beca, pero le quitaron al día siguiente

¿Cómo fue denunciado el exclusivo colegio de Lima?

Ni el nombre del denunciante, ni de los estudiantes, fueron revelados en la resolución 1760-2025 de INDECOPI. La denuncia se basó en el incumplimiento de la Ley 23585, que brinda a los alumnos de instituciones escolares el derecho a una beca integral cuando el padre económicamente responsable no pueda ejercer esa función.

De acuerdo a la resolución, el padre presentó por segunda vez la documentación necesaria en septiembre del 2023. El hombre acercó su Certificado de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud, demostrando que no podía seguir sustentando económicamente a sus hijos, que estudiaban en el colegio. Sin embargo, la institución aceptó la solicitud, pero solo desde aquel mes, es decir, no se cubrió los otros 3 años en el que el hombre continuó pagando la mensualidad pese a notificar de su estado en el 2020.

Esta es la resolución que impone 50 UITS a Casuarinas International College. Foto: INDECOPI

PUEDES VER: Triple asesinato en Chimbote; un policía en retiro y su hijo entre las víctimas: PNP halló 55 casquillos en la escena del crimen

¿En qué consiste la multa impuesta a la institución educativa?

La entidad finalmente impuso el pago de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sanción para la Asociación Educativa Casuarinas. Este monto es equivalente a S/ 267.500, Además, INDECOPI ordenó la devolución de los pagos correspondientes a la mensualidad escolar desde el 2020 hasta el 2023, ya que la institución educativa debió mencionar la Ley de Becas cuando el padre notificó su estado de Salud.

La Ley 23585 -Ley de Becas- está vigente desde 1983 y asegura la cobertura integral de los estudios de un alumno, tanto escolar como universitario, de sus estudios si es que ha perdido al apoderado que se encargaba de solventarlo económicamente. Asimismo, la legislación incluye no solo el fallecimiento, sino la incapacidad de continuar trabajando y hasta los casos de sentencia judicial por internamiento.

