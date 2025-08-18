HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Sociedad

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

A pesar de haber sido liberada tras 9 meses de prisión, el Ministerio Público mantiene la acusación por homicidio. Mariela Villalobos sigue luchando por demostrar su inocencia ante la justicia.

La defensa de Mirella Villalobos sostiene que la relación estuvo marcada por violencia familiar.
La defensa de Mirella Villalobos sostiene que la relación estuvo marcada por violencia familiar.

Mirella Villalobos está en proceso judicial por la muerte de Jorge Luis Mechán, el padre de sus hijos. El 23 de febrero de 2023, en su domicilio en Chiclayo, un altercado por celos por parte de Mechán escaló al punto en que este sujeto, tras increpar a un amigo de Villalobos (quien estaba conversando con la mujer), tomó un cuchillo y luego de un forcejeo entre la pareja, el arma blanca terminó incrustada en el pecho del hombre, herida que acabaría con su vida pese a ser trasladado al hospital.

La mujer alega que el acto fue en defensa propia, un intento por salvar su vida en medio de un ataque. A pesar de que ella sostiene que las pruebas y testigos apoyan su versión, la justicia peruana la acusa de una agresión desproporcionada y pide una condena de 15 años de prisión.

En ese sentido, la defensa de Mirella busca que se considere el historial de violencia familiar que la pareja mantuvo por más de una década. La mujer afirma haber soportado maltratos constantes desde la adolescencia, en una relación marcada por la violencia y la dependencia emocional. Por su parte, la familia de Mechán exige una reparación civil de S/100.000, a pesar de conocer el historial violento del fallecido.

PUEDES VER: Detienen a sujeto tras agredir a su pareja en Iquitos: tiene denuncia previa por violencia familiar



Relación de Mirella y su esposo estaba rodeada de amenazas de muerte, violencia y celos hacia ella

La investigación revela que la relación de la pareja se caracterizaba por episodios reiterados de violencia física y amenazas de muerte contra Mirella, según lo documentan testimonios y denuncias de la familia y autoridades como la Fiscalía. En esa línea, trascendió que en una ocasión, tras ser liberado de una condena previa por robo, Mechán volvió a vivir con Villalobos, lo que condujo a un hogar con circunstancias complicadas.

Cabe señalar que aunque la mujer había denunciado a su pareja por agresión en ocasiones anteriores, también había retomado la relación en otras. Además, según un informe de ATV, Mechán empleaba diversas formas de agresión contra Villalobos, incluyendo el uso de correas para golpearla.

PUEDES VER: Violencia familiar: adulto mayor de 67 años es agarrado a golpes por su sobrino en Magdalena



Mirella Villalobos estuvo 9 meses en prisión, pero salió tras hallarse pruebas a su favor

El proceso judicial contra Mirella Villalobos por homicidio continúa, a pesar de que fue liberada de la prisión preventiva de nueve meses que el Poder Judicial le había impuesto. Su defensa logró esta excarcelación al presentar pruebas de las agresiones que ella había sufrido.

Durante el tiempo en que estuvo detenida, su madre se encargó de cuidar a sus hijos. No obstante, pese a las pruebas presentadas por Villalobos, el Ministerio Público mantiene la acusación vigente y de ser encontrada culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta quince años de prisión.

