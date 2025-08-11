Caen en Trujillo 'marcas' que robaron 84.000 soles a ciudadano en Chiclayo

Las labores de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo permitieron capturar en Trujillo, región La Libertad, a 'Los injertos de Nueva Esperanza', involucrados en el robo de 84.000 soles en efectivo a un ciudadano residente en Chiclayo.

El reporte policial indica que el 9 de agosto llegó hasta la sede de la Divincri Chiclayo una persona para denunciar el robo de una fuerte suma de dinero por parte de 'marcas', quienes lo interceptaron en el frontis de su domicilio en el distrito de La Victoria. Para el atraco, los delincuentes usaron una moderna camioneta color blanco y una motocicleta de color rojo, las cuales quedaron registradas por cámaras de videovigilancia.

Investigación

El rastreo del GPS del vehículo mayor llevó al día siguiente, 10 de agosto, a los pesquisas hasta el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo. Allí, en la cuadra 5 de la calle Nueve de Mayo estaba estacionada la mencionada unidad. En el interior estaban Juan Jesús Sánchez Sánchez (32) y Brayan Sleyter Díaz Leyva (29), quienes quedaron detenidos como parte de la investigación del área de Robos.

Con la documentación correspondiente, ambos sujetos y la camioneta fueron trasladados a la Divincri Chiclayo para continuar con las diligencias de ley. La Policía Nacional sigue trabajando para dar con el resto de personas involucradas en este robo.