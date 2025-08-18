Extorsionador se graba disparando contra ferretería en VES y envía video a víctima por WhatsApp

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Velasco Alvarado y Pastor Sevilla. Foto: Captura de BdP

En el cruce de las avenidas Velasco Alvarador y Pastor Sevilla, dos sujetos dispararon contra la facha de un negocio familiar dedicado al rubro de la ferretería, en el distrito de Villa El Salvador. Según las imágenes e informes preliminares, se trataría de extorsionadores que estarían amedrentando y haciéndole seguimiento al empresario.

De acuerdo con la denuncia, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta para, seguidamente, sacar un arma de fuego. Dispararon al menos seis veces contra el inmueble: registraron el ataque y enviaron el video a su víctima mediante WhatsApp a modo de amenaza.

Sujetos encontraron nueva ubicación de la ferretería para extorsionar

El agraviado fue identificado como Hilton Jara Magallanes, quien reveló que hace tan solo un mes alquiló y aperturó el local. Esto fue producto de un ataque en su propia vivienda, donde también operaba su negocio. No obstante, los individuos lograron encontrar su nueva ubicación en VES.

"Al señor, creo, lo han estado extorsionando. Extorsionan, extorsionan, extorsionan. Nadie puede surgir acá en el Perú. Surgimos y ya nos están extorsionando", expresó una vecina del sector frente al caso.

PNP: revisión de cámaras y números telefónicos de los extorsionadores

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar de los hechos para realizar las pesquisas y diligencias correspondientes. Las autoridades precisaron que revisarán las cámaras de seguridad de la zona.

Así mismo, indicaron que tienen los números de WhatsApp desde los que llegan los mensajes extorsivos, los cuales serán investigados. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad de los implicados.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

