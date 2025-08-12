Los padres del menor de 14 años, quien fue apuñalado por ladrones tras no dejarse robar su celular en el sector 3 del de distrito de Villa El Salvador, expresaron su indignación por lo sucedido. Asimismo, clamaron por justicia, ya que el ataque de los criminales ha dejado al adolescente, quien también es deportista, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Hoy nos darán el diagnóstico si va a ser operado y si mejorará, sería un milagro. Tuvo cinco cortes y un corte llegó hasta su pulmón. Lo afectó un 15% y gracias a dios no le pusieron drenaje porque sí le iban a poner. Por esa misma razón está en UCI", sostuvo el padre del menor, quien al lado de su pareja esperaron noticias del estado de su hijo.

PUEDES VER: Presunto extorsionador intenta quemar vehículo de empresa de licores y desata fuga de gas en Villa El Salvador

Padres exigen justicia luego de que su hijo terminara en UCI

El hecho sucedió a las 6:30 p.m. del último lunes 11 de agosto, en donde el menor se estaba dirigiendo a sus entrenamientos de fútbol. No obstante, fue abordado por un grupo de delincuentes, quienes lo atacaron para robarte su celular. De acuerdo al testimonio de la madre, el crimen sucedió a escasos metros de la comisaría de Pachacámac, lo cual elevó más aún su indignación.

"Una persona lo llamó hacia el grupo (de delincuentes), mi hijo se acercó, pero en ese grupo estaban tomando. Ahí es cuando él siente que lo atacan y le dan las puñaladas. En el video que se ve es cuando mi hijo ya está yendo atrás de su celular, siente el dolor y se desvanece", sostuvo la madre del menor. Además, en las imágenes se puede evidenciar que fue un transeúnte ajeno a la situación, quien tomó la primera moto que vio en la zona para llevar al menos al hospital, lo cual le salvó la vida, de acuerdo al testimonio de los padres.

PUEDES VER: Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

Exigen mayor seguridad y apoyo de las autoridades

En tanto, la madre del menor aprovechó los medios de comunicación para exigir a las autoridades mayor resguardo policial a fin de brindar seguridad a los vecinos de Villa El Salvador. Además, solicitó la ayuda del alcalde del distrito para que se pueda identificar a los autores del crimen y que lo sucedido no quede impune.

"Le falta más seriedad a las autoridades. Pido por favor a los policías, a la municipalidad de Villa El Salvador que me apoyen para encontrar a los responsables que atacaron a mi hijo sin piedad y para que muchos chicos de hoy en día no estén en peligro. Pongan su granito de arena, desde ayer no tengo ninguna noticia de las autoridades", sostuvo la madre para las cámaras de Latina.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.