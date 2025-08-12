HOYSuscripcion LR Focus

Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado por delincuente para robarle su celular en Villa El Salvador

El adolescente de 14 años permanece en cuidados intensivos tras recibir cinco puñaladas durante un asalto a mano armada, una de las cuales alcanzó el pulmón, mientras se dirigía a su práctica de fútbol.

Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado durante asalto en Villa El Salvador
Menor de 14 años en UCI tras ser apuñalado durante asalto en Villa El Salvador | composición LR | Captura América

Un menor de 14 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser apuñalado durante un asalto ocurrido en el sector 3 de Villa El Salvador. El ataque ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. del último lunes 11 de agosto, cuando el joven se dirigía a su entrenamiento de fútbol. Conocido como 'Paquetá' entre sus compañeros de la escuela deportiva, recibió cinco puñaladas en la espalda cuando le robaron el celular.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el agresor huyó rápidamente con el teléfono de la víctima. El menor intentó perseguirlo, pero debido a la gravedad de sus heridas se desplomó en la vía pública. La comunidad deportiva y su familia esperan una pronta recuperación mientras las autoridades investigan el caso.

Menor apuñalado en Villa El Salvador permanece en UCI

Vecinos y transeúntes auxiliaron de inmediato al menor tras el ataque y lo trasladaron de urgencia al hospital de Villa El Salvador, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Los padres informaron que la herida llegó hasta el pulmón.

“Producto del ataque perdió mucha sangre, ingresó con 7 de hemoglobina. En la madrugada estaba un poco más estable, pero aún se encuentra con pronóstico reservado. Mi hijo todavía está en cuidados intensivos”, señaló el padre.

La familia exige justicia y mayor seguridad para evitar que se repitan estos ataques. “No es posible que, por un celular, le hagan esto a un niño”, expresó su madre.

Por su parte, la comisaría de Pachacámac, en Villa El Salvador, ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad que registraron la huida del agresor, y se encuentran en proceso de identificar al responsable.

