La Dana Oriana podría generar levantamiento de polvo y el descenso de temperaturas en 6 regiones del Perú. El Senamhi aclara si también ocasionará tormentas de arena. | Foto: composición LR | Senamhi difusión

La Dana Oriana podría generar levantamiento de polvo y el descenso de temperaturas en 6 regiones del Perú. El Senamhi aclara si también ocasionará tormentas de arena. | Foto: composición LR | Senamhi difusión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se manifestó acerca de la tormenta de polvo y arena que afectó la costa sur el pasado 31 de julio. En ese sentido, informó que entre el sábado 16 al lunes 18 de agosto se reportará el sistema de baja presión conocido como Depresión Aislada en Niveles Altos (Dana), denominada 'Oriana', en la sierra centro y sur del Perú. Matt Nieto, especialista del Senamhi, señaló que este fenómeno podría ocasionar el levantamiento de polvo.

"Uno de los principales efectos que puede generar son las precipitaciones sólidas en las zonas andinas en la sierra sur y centro del Perú. En relación a los vientos es muy probable que se pueda registrar algunos eventos de levantamiento de polvo", manifestó.

¿Habrá tormenta de arena por Dana Oriana? Senamhi responde

El ingeniero Nieto informó que el incremento de viento podría ocasionar el levantamiento de polvo y afectar a los ciudadanos, debido a que los "techos débiles" de varias viviendas podrían colapsar. Este fenómeno también podría reducir la visibilidad en las principales carreteras, lo que representaría un riesgo para los conductores. Asimismo, aclaró que la probabilidad de que se registre una tormenta de arena por la Dana Oriana es baja.

"Hay que tomar en cuenta que la tormenta de arena es un evento muy intenso, aunque su duración en Ica fue de aproximadamente dos horas. Es un evento anómalo que corresponde a una serie de ingredientes específicos para que se lleve a cabo. En relación a los próximos días, es posible que se registre el incremento de vientos, pero debido a su dirección, la probabilidad de que se genere una tormenta similar a la anterior es baja. Sin embargo, podría haber levantamiento de polvo", declaró.

"La Dana al ser un evento de gran escala puede generar incremento de viento en la zona andina, en la sierra sur y centro del Perú. Principalmente en la sierra sur. Hablamos de Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa", añadió.

Descenso de las temperaturas nocturnas

El experto del pronósticos del tiempo del Senamhi indicó que la Dana es un fenómeno "dinámico" y señaló que a partir del 19 de agosto se registraría el descenso de las temperaturas nocturnas.

"La Dana está en constante movimiento. El día 18 de agosto se acercará más al continente sudamericano, específicamente hacia el territorio de Chile. Su proximidad no solo podría generar vientos, sino que a partir del 19 de agosto también podría provocar una disminución de las temperaturas nocturnas. Alcanzará hasta -15°C, e incluso se acerará a los -20°C en la zonas altas de Tacna y Puno, principalmente", dijo.

Regiones que podrían ser afectadas por Dana Oriana

En cuanto al incremento de vientos y el descenso de las temperaturas nocturnas, el ingeniero Matt Nieto informó que se reportaría en las zonas andinas de las siguientes regiones del país:

Tacna

Moquegua

Puno

Arequipa

Apurímac

Cusco

Sierra de Ayacucho

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.