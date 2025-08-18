Clima en Tacna, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 18 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Tacna hoy, lunes, 18 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Tacna, vía Senamhi HOY, 18 de agosto
ALTO PERÚ - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
14ºC
-9ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
martes, 19 de agosto
15ºC
-13ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; viento moderado.
CANDARAVE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
16ºC
1ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a viento moderado.
martes, 19 de agosto
18ºC
0ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas y ráfagas de viento.
CHILUYO - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
14ºC
-12ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
martes, 19 de agosto
14ºC
-15ºC
Cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día ; heladas.
ILABAYA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
25ºC
13ºC
Cielo despejado variando a cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
27ºC
11ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas.
ITE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento con tendencia a llovizna.
martes, 19 de agosto
22ºC
12ºC
Cielo cubierto variando a cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.
LA YARADA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
12ºC
Cielo nublado durante el día ; ráfagas de viento con tendencia a llovizna.
martes, 19 de agosto
20ºC
11ºC
Cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día.
LOCUMBA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con cielo nublado por la tarde ; ráfagas de viento y llovizna.
martes, 19 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a llovizna.
PACHIA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día.
PALCA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
martes, 19 de agosto
20ºC
5ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; ráfagas de viento.
SAMA GRANDE - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
19ºC
10ºC
Cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas con cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento con polvo ; llovizna.
martes, 19 de agosto
20ºC
9ºC
Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado durante el día con tendencia a llovizna y neblina.
TACNA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
18ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía con cielo nublado parcial por la tarde ; ráfagas de viento y llovizna.
martes, 19 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo despejado hacia el mediodía y por la tarde con tendencia a llovizna.
TARATA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
20ºC
1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas y viento moderado.
martes, 19 de agosto
21ºC
-1ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; heladas.
VILACOTA - TACNA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
lunes, 18 de agosto
11ºC
-11ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde ; viento moderado y heladas.
martes, 19 de agosto
11ºC
-14ºC
Cielo despejado durante el día con tendencia a cielo con nubes dispersas ; viento moderado y heladas.