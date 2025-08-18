Postulante de la UNI le pide perdón a su ex tras rendir examen de admisión: "Te prometo que ya cambié"

El domingo 17 de agosto culminó la primera jornada del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Diversos jóvenes peruanos acudieron con entusiasmo y nerviosismo a enfrentar una prueba que les permitiría obtener un cupo en las carreras a las que postularon. Lograr este objetivo los llenaría de orgullo, no solo a ellos, sino también a sus familias.

Curiosamente, muchos de ellos son entrevistados a las afueras tras culminar su examen de admisión. Algunos salen con nervios y miedo de no haberlo hecho exitosamente, mientras que otros tienen mensajes particulares dirigidos a ciertas personas, como ocurrió con un postulante de la UNI, quien envió un mensaje a su ex.

Postulante de la UNI le pide perdón a su ex

Difundido por el canal de TikTok enrro24, se escucha al joven ofrecer disculpas a su expareja. 'Perdón por engañarte. Te prometo de verdad que ya cambié. Ya no estoy en eso. Voy a cambiar por ti y te extraño', dijo el joven, con una mano en el corazón y despidiéndose con un beso frente a las cámaras.

Este hecho se viralizó rápidamente y diversos usuarios comentaron el video. Algunos lo tomaron con gracia y le dijeron a la exenamorada del estudiante que lo perdonara para que él pudiera ingresar a la UNI. Otros simplemente le recomendaron que no lo perdonara. "Todo porque la otra no le responde", "No lo perdones", "Se le ve sincero", "Así no ingresarás", fueron algunos de los comentarios más destacados.