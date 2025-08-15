HOYSuscripcion LR Focus

Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania
Trump y Putin cara a cara: negocian la paz en Ucrania     
Censista encuentra la casa de ‘los 3 cerditos’ durante Censo 2025 y en redes bromean: “Si no le abren, soplará y soplará”

El cuento de Joseph Jacobs se hizo realidad en un rincón del Perú en su versión moderna y las imágenes publicadas en TikTok generaron una ola de divertidos comentarios. 

Al ver las tres viviendas construidas, una al lado de la otra, el censista las relacionó al cuento de los ‘Tres cerditos’.
Al ver las tres viviendas construidas, una al lado de la otra, el censista las relacionó al cuento de los 'Tres cerditos'. | Foto: composición LR/ TikTok / @miguelito.angel.n

Desde que inició el Censo Nacional 2025, organizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) se vienen publicando videos en TikTok, que muestran la realidad de muchos peruanos en el interior del país.

Caminar por empinados cerros, atravesar climas extremos o llegar a rincones impensados fueron solo algunas imágenes que se han mostrado mediante la popular red social china. A través de un nuevo clip compartido en la cuenta miguelito.angel.n, un censista mostró unas viviendas que causaron mucha curiosidad entre los cibernautas.

Censista comparte en TikTok la ‘casa de los 3 cerditos’ durante recorrido en el interior del Perú

¿De qué trataba las casitas? El joven decidió bautizarlas como la ‘vivienda de los tres cerditos’, como el cuento de Joseph Jacobs. Esto debido a que encontró tres residencias, una de ellas era de paja, una de barro y aunque la otra no era de madera, sí estaba construida de piedra y con un pequeño puente de tablones.

La casita de paja era la más pequeña y estaba en medio de un campo. La siguiente, era un poco más de grande, pero con el mismo diseño, y la tercera, construida en su totalidad de material rústico, era la que mejor cimiento presentaba.

El clip generó curiosidad entre los usuarios de TikTok, quienes comentaron que estas casas sirven como refugio durante la época de cosecha de maíz o papa. Foto: composición LR/ TikTok / @miguelito.angel.n

El clip generó curiosidad entre los usuarios de TikTok, quienes comentaron que estas casas sirven como refugio durante la época de cosecha de maíz o papa. Foto: composición LR/ TikTok / @miguelito.angel.n

Viviendas servirían como refugio en época de cosecha, según usuarios de TikTok

Tenía varias ventanas, puertas e incluso un puente de madera. El video de TikTok generó una ola de comentarios, unos más divertidos que otros, mientras que algunos cibernautas afirmaron que esas viviendas sirven como refugio en época de cosechas.

“Si no le abren, soplará y soplará”, “Los tres cerditos se escondieron del censista”, “Son casas que los utilizan para el tiempo de cosecha de maíz o papa”, “El cuentito basado en hechos reales”, “Definitivamente, me hicieron reír”, “Sí es real”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.

