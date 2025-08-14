HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?
¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     ¿A qué hora juegan Universitario vs Palmeiras por la Libertadores?     
Sociedad

Censistas sufren intentos de robo y fracturas tras ataques de perros en Puno: "Hay bastante rechazo", alertó el INEI

Vocera del INEI en Juliaca alertó sobre ataques a empadronadores durante los Censos 2025 e instó a la población a recibirlos y proteger a sus mascotas.

Se reportaron ataques a censistas en Puno. Foto: Composición LR
Se reportaron ataques a censistas en Puno. Foto: Composición LR

Los Censos 2025 se desarrollan en todo el país, pero en algunas regiones se reportaron incidentes que afectan la labor de los censistas. En Juliaca, Puno, la vocera del INEI confirmó que los empadronadores fueron víctimas de ataques, desde mordeduras de perros hasta un intento de asalto.

Según la representante, existe resistencia por parte de algunos ciudadanos para colaborar con el censo. “Nosotros pedimos que nos apoyen. Que reciban a los censistas. Hay bastante rechazo. Hemos tenido casos de mordeduras de perros en Juliaca”, declaró a Fama TV.

Existe resistencia por parte de algunos pobladores para participar en el Censo 2025. Foto: INEI<br><br>

Existe resistencia por parte de algunos pobladores para participar en el Censo 2025. Foto: INEI

Cinco casos de mordeduras y una pierna fracturada

La vocera del instituto detalló que los incidentes incluyen cinco ataques de perros en las últimas dos semanas, que afectaron a empadronadores, uno de ellos con una fractura. “Justo hace media hora también le pasó esto a una compañera que está siendo atendida en la clínica. (...) Hemos tenido un caso de un censista que se ha fracturado la pierna a causa de los perros”, relató.

Afortunadamente, las heridas por mordeduras no fueron de gravedad y los afectados recibieron atención médica. El joven que se fracturó la pierna sufrió el accidente al huir de un can agresivo.

Intento de robo en la periferia de Juliaca

Además de los ataques de animales, se reportó un intento de robo a un censista identificado con las iniciales E.I.M.R., cuando delincuentes trataron de arrebatarle la tablet usada para el registro. Este hecho ocurrió en zonas periféricas, donde, según la Policía, son comunes las “cantinas clandestinas”.

“Pedimos a la población que reciban a los censistas, porque están cumpliendo con su trabajo (...) que guarden a sus perritos, a sus mascotas (...)”, exhortó la vocera del INEI.

PUEDES VER: Reportan robo de tablets en Ica durante el inicio de los Censos Nacionales 2025

lr.pe

Censista desaparecida en Trujillo fue hallada a salvo

En paralelo, en Trujillo se resolvió el caso de Mayté Sánchez, censista reportada como desaparecida. El general PNP Carlos Llerena informó que la joven fue encontrada en la vivienda de una familiar, descartando un secuestro. “A las 11 de la noche, el hermano hace una comunicación telefónica (...) la señorita se encontraba en el distrito de Alto Trujillo”, explicó.

La Policía indicó que las razones de su desaparición serían personales y que la joven pasa evaluaciones médicas. “El secuestro lo descartamos de plano”, afirmó Llerena.

Notas relacionadas
Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

Asesinan a censista de INEI en Tarapoto, San Martín: un menor entre los sospechosos

LEER MÁS
Censos 2025 en Perú: esta es la información que no debes responder si un censista te pregunta, según el INEI

Censos 2025 en Perú: esta es la información que no debes responder si un censista te pregunta, según el INEI

LEER MÁS
¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

¿Qué hace el INEI si una tablet del Censo 2025 es robada o se pierde?: esto pasa con tu información

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

Joven es hallado con vida en la selva alta de Perú luego de 21 años desaparecido tras accidente en Cajamarca: "Me habían dado por muerto"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS
Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

Vía Expresa Sur, la millonaria obra del alcalde López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

Ampliación del Metropolitano: aún 12 estaciones siguen sin operar tras un año y medio de su inauguración

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Sociedad

Madre confiesa que no pudo dormir para acompañar a su hijo al examen de admisión UNI: “Me he levantado a las 2:00 a.m”

Familia de delincuente abatido en Trujillo exige "respeto por el dolor", pero vecinos se indignan: "Ya estamos hartos"

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD. HH.

Al mismo estilo de los años 90: Carlincatura retrata cómo opera el Gobierno de Boluarte en la toma de decisiones

Santa Rosa: Congreso declara persona non grata a precandidato colombiano que colocó bandera en la Isla Chinería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota