Censistas sufren intentos de robo y fracturas tras ataques de perros en Puno: "Hay bastante rechazo", alertó el INEI

Los Censos 2025 se desarrollan en todo el país, pero en algunas regiones se reportaron incidentes que afectan la labor de los censistas. En Juliaca, Puno, la vocera del INEI confirmó que los empadronadores fueron víctimas de ataques, desde mordeduras de perros hasta un intento de asalto.

Según la representante, existe resistencia por parte de algunos ciudadanos para colaborar con el censo. “Nosotros pedimos que nos apoyen. Que reciban a los censistas. Hay bastante rechazo. Hemos tenido casos de mordeduras de perros en Juliaca”, declaró a Fama TV.

Existe resistencia por parte de algunos pobladores para participar en el Censo 2025. Foto: INEI





Cinco casos de mordeduras y una pierna fracturada

La vocera del instituto detalló que los incidentes incluyen cinco ataques de perros en las últimas dos semanas, que afectaron a empadronadores, uno de ellos con una fractura. “Justo hace media hora también le pasó esto a una compañera que está siendo atendida en la clínica. (...) Hemos tenido un caso de un censista que se ha fracturado la pierna a causa de los perros”, relató.

Afortunadamente, las heridas por mordeduras no fueron de gravedad y los afectados recibieron atención médica. El joven que se fracturó la pierna sufrió el accidente al huir de un can agresivo.

Intento de robo en la periferia de Juliaca

Además de los ataques de animales, se reportó un intento de robo a un censista identificado con las iniciales E.I.M.R., cuando delincuentes trataron de arrebatarle la tablet usada para el registro. Este hecho ocurrió en zonas periféricas, donde, según la Policía, son comunes las “cantinas clandestinas”.

“Pedimos a la población que reciban a los censistas, porque están cumpliendo con su trabajo (...) que guarden a sus perritos, a sus mascotas (...)”, exhortó la vocera del INEI.

Censista desaparecida en Trujillo fue hallada a salvo

En paralelo, en Trujillo se resolvió el caso de Mayté Sánchez, censista reportada como desaparecida. El general PNP Carlos Llerena informó que la joven fue encontrada en la vivienda de una familiar, descartando un secuestro. “A las 11 de la noche, el hermano hace una comunicación telefónica (...) la señorita se encontraba en el distrito de Alto Trujillo”, explicó.

La Policía indicó que las razones de su desaparición serían personales y que la joven pasa evaluaciones médicas. “El secuestro lo descartamos de plano”, afirmó Llerena.