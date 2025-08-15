Censo nacional 2025: INEI aclara cómo se realizará el proceso si vives en condominio o edificio

En su primera semana, se han censado más de 2 millones de casas. | Foto: Gob.pe

En todo el Perú se están realizando los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con el fin de actualizar los datos sobre cuántos habitantes hay, sus características socioeconómicas, así como las condiciones en las que viven.

Es por eso que, el 15 de agosto, se iniciaron las visitas a los condominios y/o edificios en todo el Perú, para que las personas puedan responder las 67 preguntas. Según indicó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, esta tendrá una dinámica diferente pero segura para saber información de las personas que viven en estos lugares.

Los censistas realizarán las preguntas en departamentos y condominios. Foto:INEI

¿Cómo se realizará el censo si vives en condominio o edificio?

Gaspar Morán explicó que los censistas irán previamente al edificio o condominio y avisarán a las juntas de propietarios para poder organizar las respectivas preguntas. En ese momento, entregarán una carta de presentación en la que se indicará la fecha en que se realizará el censo a los habitantes.

Para recolectar los datos, el INEI enviará un conjunto de censistas y se coordinará el ingreso para que puedan realizar las preguntas de puerta en puerta. Por otro lado, también se coordinará la posibilidad de realizar entrevistas individuales en la recepción del lugar o en un área común, para la seguridad de los censados.

Se plantea que las entrevistas hagan se hagan en área comunes. Foto: INEI

El INEI indica que estas acciones son monitoreadas en todo el Perú en tiempo real y que los censistas reciben acompañamiento permanente al personal de campo. Por lo tanto, para identificar a los censistas, ellos están vestidos con chaleco y gorro morado, portan una credencial con código QR y una tableta digital.

¿Qué preguntas realizarán en el censo nacional 2025?

En las 67 preguntas, impuestas por el INEI, se dividirán en 5 secciones, se incluirán preguntas sobre los datos personales de las personas. También se harán preguntas sobre la infraestructura de la casa, como techos y paredes. Además, habrá preguntas sobre autodefinición étnica, entre otras.

El censo nacional 2025 tendrá una duración de tres meses, hasta el 31 de octubre. Los 30,000 censistas buscan censar más de 14 millones de viviendas, y hasta el momento se han censado 2,145,680 hogares.