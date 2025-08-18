Asesinan de varios disparos a extranjero de 19 años en Piura

Según la PNP, la víctima se dedicaría al cobro de cupos. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: PNP.

Según la PNP, la víctima se dedicaría al cobro de cupos. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: PNP.

Un ciudadano extranjero de 19 años fue asesinado cuando se encontraba cerca a una paradero de mototaxistas en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la región de Piura. Según el reporte policial, su fallecimiento ocurrió tras ser impactado por proyectiles de arma de fuego.

El ataque se produjo a pocos minutos de la medianoche de este lunes 18 de agosto. José Mendoza, de origen venezolano, se encontraba en el cruce de la avenida Grau con el asentamiento humano Ciudad del sol cuando fue herido de muerte. El hombre falleció tendido en la vía.

El hecho fue reportado por los vecinos del sector. Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Veintiséis de Octubre y la División de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Piura donde se le realizará la necropsia de ley.

Motivo tras el ataque

Aunque el móvil tras el asesinato aún es materia de investigación, la Policía sospecha que la víctima estaría implicada en el cobro de cupos en el sector de construcción civil y en otros delitos contra el patrimonio.