El padre aseguró que incluso lo golpearon para poder despojarlo de su vivienda en Sullana que construyó con mucho esfuerzo. | Foto: composición LR/ TikTok / @elchurrenoticias

En Piura, la historia de un padre que terminó viviendo en las calles de Marcavelica, causó indignación, luego de que su propia hija lo echara de su casa. Según un video publicado en las redes sociales de elchurrenoticias, Juan como dijo que se llamaba el hombre narró que incluso, la pareja de su hija Antonella Silvana Cobeñas Sánchez, un policía en actividad identificado como Anthony Josué Quilca Pomallihua, quien presta servicio en Querecotillo, lo golpeó a pesar de ser una persona adulto mayor.

“Me dijo que me vaya a morir lejos y que no quería verme”, manifestó el padre en una parte del clip. Sin embargo, él le pidió que lo dejara quedarse en la casa que con tanto esfuerzo había construido.

“La pareja de mi hija me amenazó con mandarme a matar si no me iba”, señaló don Juan

Pese al pedido del padre y con la promesa de que le dejaría la propiedad luego de su muerte, la hija no aceptó. Al negarse abandonar su casa, el anciano reveló que la pareja de la mujer lo golpeó generándole hematomas en el brazo.

“Él es un abusivo. Me tiró al piso y me pateó. Además, me amenazó que si no me iba de la casa me mandaba a matar. Fui al médico legista y mi hija aseguró que yo me había causado las lesiones”, manifestó don Juan.

La pareja de la hija de don Luis es un policía que lo amenazó de muerte para botarlo de su vivienda en Sullana. Foto: composición LR/ TikTok / @elchurrenoticias

Adulto mayor vive en las calles y de la caridad de las personas

Actualmente, el padre vive en las calles y trabaja en actividades que se le presentan, como cuidar motos. Tras la muerte de su esposa se quedó con sus dos hijas, una de ellas también falleció en plena pandemia y le dejó dos nietas, quienes se han quedado en la vivienda, pero temen que en cualquier momento también sean echadas por su tía.

“Ella ha estado sacando documentos fraudulentos para ser la única heredera. Si ahora hace esto conmigo, qué no hará con esos dos huerfanitos”, dijo muy preocupado el señor Juan.

Una de las personas que lo acompañaba al abuelo aseguró que la casa ubicada en la Av. Ramón Castilla le pertenece a este padre de familia y no se podría hablar de adelanto de herencia porque está vivo.

“Le pido a las autoridades justicia para el señor Juan que es una persona mayor. Teniendo su casa, no es justo que duerma en las calles, encima de unos cartones como un mendigo. Se le obsequió una camisa y un pantalón porque su hija lo botó sin nada. Eso no tiene perdón de Dios”, culminó diciendo el sujeto que acompañaba a don Juan en la provincia de Sullana