HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Sociedad

Piura: accidentes de tránsito dejan dos fallecidos en menos de 24 horas

Ambas víctimas se trasladaban en motocicletas al momento de los accidentes mortales. El día anterior fallecieron dos educadores en otro siniestro en las pistas de Piura.

Víctimas dejan hijos en la orfandad. Foto: composición LR.
Víctimas dejan hijos en la orfandad. Foto: composición LR.

Continúan las muertes en las pistas. En menos de 24 horas dos familias perdieron a sus seres queridos en accidentes de tránsito que se produjeron en las calles de la provincia de Piura.

La tarde del sábado 16 de agosto, Nelly Lama, quien se movilizaba en una motocicleta lineal, perdió la vida luego de que el vehículo en que se trasladaba colisionara contra un mototaxi. El siniestro aconteció en la avenida José Aguilar Santiesteban, a la altura del asentamiento humano Los Olivos.

PUEDES VER: Docentes mueren tras triple choque vehicular en Piura

lr.pe

La víctima, quien tenía 40 años, trabajaba como veterinaria y, además, formaba parte de la junta vecinal de seguridad ciudadana de la urbanización Bello Horizonte. Trascendió que Lama deja en orfandad a un menor de edad.

"Su compromiso profesional, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerla", señala el comunicado publicado por el Colegio de Veterinarios.

Accidente mortal de madrugada

El segundo accidente se produjo la madrugada de hoy domingo 17 de agosto en la avenida Progreso. Alfredo Gutiérrez, de 27 años, se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó contra una camioneta. A causa del impacto, la víctima quedó atrapada entre los fierros de ambos vehículos.

Aunque la víctima fue trasladada a un establecimiento de salud, horas después de su ingreso los médicos reportaron su deceso. "No debiste irte así hermano, como duele tu partida", comentó un familiar del fallecido.

El joven padre deja una niña huérfana. Cabe señalar que Victor R., conductor de la camioneta, fue detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Notas relacionadas
10 homicidios en las últimas 24 horas

10 homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Comerciante de Piura sufre dos atentados en menos de 24 horas: detonan dinamita y luego balean su vivienda

Comerciante de Piura sufre dos atentados en menos de 24 horas: detonan dinamita y luego balean su vivienda

LEER MÁS
Docentes mueren tras triple choque vehicular en Piura

Docentes mueren tras triple choque vehicular en Piura

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

Hermanos mueren en tragedia de Pasamayito, uno era policía y el otro estudiante: "¿Qué madre va a perder dos hijos en un ratito?"

LEER MÁS
Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

Impactante hallazgo en San Martín de Porres: cadáver de un hombre encontrado en plena vía pública de la avenida Zarumilla

LEER MÁS
Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

Extorsionador detona explosivo en bus en Carabayllo y casi provoca una tragedia: pasajeros se salvan de milagro

LEER MÁS
Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

Mamá de Kylian Mbappé llegó a Ancón para ver los avances de la fundación de su hijo en Perú: también ayudó a una olla común

LEER MÁS
Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los distritos y horarios afectados

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: estos son los distritos y horarios afectados

LEER MÁS
Trueno en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

Trueno en concierto: ATU lanza servicio especial BusStage con rutas seguras desde Costa 21 hacia Carabayllo, SJL, VES y Chosica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Sociedad

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota