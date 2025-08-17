Piura: accidentes de tránsito dejan dos fallecidos en menos de 24 horas

Continúan las muertes en las pistas. En menos de 24 horas dos familias perdieron a sus seres queridos en accidentes de tránsito que se produjeron en las calles de la provincia de Piura.

La tarde del sábado 16 de agosto, Nelly Lama, quien se movilizaba en una motocicleta lineal, perdió la vida luego de que el vehículo en que se trasladaba colisionara contra un mototaxi. El siniestro aconteció en la avenida José Aguilar Santiesteban, a la altura del asentamiento humano Los Olivos.

La víctima, quien tenía 40 años, trabajaba como veterinaria y, además, formaba parte de la junta vecinal de seguridad ciudadana de la urbanización Bello Horizonte. Trascendió que Lama deja en orfandad a un menor de edad.

"Su compromiso profesional, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en nuestra institución y en todos quienes tuvimos el privilegio de conocerla", señala el comunicado publicado por el Colegio de Veterinarios.

Accidente mortal de madrugada

El segundo accidente se produjo la madrugada de hoy domingo 17 de agosto en la avenida Progreso. Alfredo Gutiérrez, de 27 años, se movilizaba en una motocicleta cuando colisionó contra una camioneta. A causa del impacto, la víctima quedó atrapada entre los fierros de ambos vehículos.

Aunque la víctima fue trasladada a un establecimiento de salud, horas después de su ingreso los médicos reportaron su deceso. "No debiste irte así hermano, como duele tu partida", comentó un familiar del fallecido.

El joven padre deja una niña huérfana. Cabe señalar que Victor R., conductor de la camioneta, fue detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones.