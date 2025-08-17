Reniec amplía horarios del 18 al 22 de agosto de 2025 para trámites y recojo de DNI: conoce las únicas sedes donde aplicará
Reniec anunció la disponibilidad de determinadas oficinas para atender al público de manera continua, permitiendo así realizar diversos trámites y recojo del DNI en jornadas de alta demanda.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) es la entidad responsable de organizar y mantener actualizado el registro único de identificación de las personas en el Perú. Entre sus funciones principales, destaca la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), documento indispensable para acceder a servicios público y privados, realizar trámites oficiales y ejercer derechos como el sufragio.
Con el propósito de facilitar el acceso a sus servicios, el Reniec ha ampliado el horario de atención en cuatro de sus oficinas ubicadas en Lima Metropolitana: Jesús María, Miraflores, San Borja y el Cercado de Lima. Esta medida tiene como finalidad brindar mayores facilidades a la ciudadanía para realizar trámites y recoger el DNI, especialmente en jornadas de alta demanda o en fechas próximas a procesos electorales.
Reniec amplía horario de atención en cuatro oficinas de Lima
Reniec informó a través de su cuenta oficial en Instagram que del 18 al 22 de agosto se aplicará un horario extendido de atención en cuatro de sus oficinas ubicadas en Lima Metropolitana.
Durante este período, la atención al público se realizará de manera interrumpida durante 12 horas desde las 7.45 a. m. hasta las 7.45 p. m. Esta medida permitirá a la ciudadanía realizar diversos trámites, así como recoger el DNI, con mayor disponibilidad horaria.
Las oficinas que ofrecerán este horario especial son:
- Miraflores: Av. Diez Canseco 230
- Jesús María: Av. Talara 130
- Lima (Cercado): Av. Nicolás de Piérola 545
- San Borja: Av. San Luis 1673
