El adolescente Jhon Mikhael Correa Márquez, de 14 años, estaría junto a su padre, quien reside en Estados Unidos, de acuerdo a las recientes declaraciones que dio su madre a través de una llamada telefónica con el dominical Día D. Ante ello, Melissa Márquez, progenitora del menor, aseguró que hijo "corre peligro", debido a que su expareja tendría antecedentes penales en el extranjero.

No obstante, hasta el momento, la madre desconoce si su hijo ya ha viajado o aún se encuentra en el país. Ella hizo un llamado a las autoridades y aseguró que levantará una denuncia contra el padre biológico de Jhon Mikhael, quien antes de desaparecer en Surco dejó una carta asegurando que se iría al extranjero.

Adolescente de 14 años desaparecido estaría con su padre biológico

El menor vivía con su familia en la calle Loma de Los Suspiros, en Surco. De acuerdo a las cámaras de seguridad, el adolescente fue captado saliendo de su residencia tras mencionar que iría a recoger un pedido. No obstante, fue la última vez que su familia supo algo de él hasta horas más tarde que la madre reveló que su hijo se encontraría con su padre biológico.

"Ese señor está buscado y tiene problemas en los Estados Unidos, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Su palabra no tiene nada de real. Lo único que es que estoy un poco más tranquila. Una luz de que al menos sé que este señor se ha llevado a mi hijo", sostuvo la madre tras asegurar que habría recibido llamadas desde números telefónicos del extranjero.

Padre del menor desaparecido reside en Estados Unidos

Melissa Márquez, la madre de Jhon Mikhael Correa Márquez, sostuvo que ha recibido llamadas de distintos números telefónicos provenientes de Estados Unidos, país en donde reside el padre del adolescente de 14 años. "Sí, aparentemente se comunica desde diferentes teléfonos de la calle, en Estados Unidos", acotó la progenitora.

En tanto, Melissa Márquez sostuvo que se dirigió a la DIRINCRI para poner una denuncia por secuestro. "Es tan malo que me ha hecho llamar por un grupo de mexicanos diciéndome que tenían a mi hijo y que lo habían tratado mal. Me empezaron a extorsionar y eso mi hijo no lo sabe (...) Sí (mi hijo) corre peligro", acotó Melissa en Día D.

Debido a esta situación, la familia de Jhon Mikhael hizo un llamado urgente a las autoridades y a quienes puedan ayudar a confirmar si su hijo aún se encuentra en el país. Por ello, brindó el siguiente número para cualquier información valiosa que contribuya a dar con el paradero del menor: 960 588 389.

Canal de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140; 330-7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114.

Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar la desaparición solo se requiere mostrar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no requiere costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.

